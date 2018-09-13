Слонові птахи: хто вбив найбільших птахів в історії

Копирайт изображения ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON Image caption Кістки слонового птаха знайшли на річці Різдвяній на Мадагаскарі

Доісторичні люди потрапили під підозру у знищенні найбільших птахів, які коли-небудь жили на Землі.

Знайдені скам'янілі рештки птахів мають сліди порізів.

На думку вчених, це свідчить про те, що на слонових птахів Мадагаскару полювали й вбивали заради їжі.

За оцінками, решткам приблизно 10 000 років.

Досі вважалося, що перші поселенці прибули на острів приблизно від 2 500 до 4 000 років тому.

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"Це (нові знахідки. - Ред.) віддаляє дату прибуття перших людей щонайменше на 6 000 років", - каже доктор Джеймс Хансфорд, вчений з Лондонського зоологічного товариства, Великобританія.

Відкриття піднімає питання про історію людства, а також вказує на те, що потрібна "радикально інша" теорія вимирання цих істот для розуміння втрат унікальної фауни острова.

Копирайт изображения ZOOLOGICAL SOCIETY LONDON Image caption Сліди порізів на кістках є ознаками полювання людей

Але люди не знищили цих тварин за короткий час. Схоже, вони жили поряд з птахами тисячі років, перш ніж ті вимерли приблизно 1 000 років тому.

Люди, схоже, співіснували зі слоновими птахами та іншими тепер вимерлими видами протягом понад 9 000 років. Мабуть, вони чинили лише обмежений негативний вплив на біорізноманіття протягом більшої частини цього періоду", - говорить доктор Хансфорд.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Це гігантське яйце рівне 150 курячим яйцям

Слонові птахи колись були поширеним видом на Мадагаскарі.

Вони важили принаймні півтони, досягали висоти близько трьох метрів і несли гігантські яйця, які були навіть більшими, ніж у динозаврів.

Слонові птахи, Aepyornis та Mullerornis, жили серед інших дивовижних видів на острові, серед яких гігантські лемури, які теж вимерли.

Існує низка теорій про те, чому і коли це сталося, і як саме до цього причетні люди.

Копирайт изображения De Agostini Picture Library/Getty Images Image caption У слонових птахів (крайні зліва) були масивні ноги, кігті та довга, потужна шия

Дослідження також перевертає наші уявлення про прибуття перших людей на цей тропічний острів.

"Ми не знаємо походження цих людей і не будемо знати, поки не знайдемо додаткових археологічних доказів", - каже професор Патріція Райт з університету Стоні Брук, співавтор дослідження.

"Залишається питання - ким були ці люди? Коли й чому вони зникли?"

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