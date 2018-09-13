Прокуратура: на відео справді "замовник Бабченка", але він бреше

Копирайт изображения YOUTUBE Image caption Пивоварник у своєму відеозверненні заявив, що працював на СБУ

Головна військова прокуратура України підтвердила, що на відео, розповсюдженому 12 вересня, - дійсно В'ячеслав Пивоварник, якого підозрюють у замовленні замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як ідеться у заяві відомства, в інтернет розповсюджене відео з виступом "громадянина України В'ячеслава Пивоварника".

Прокуратура наполягає, що його заява про те, що "готування до вбивства російського журналіста А. Бабченка начебто було спецоперацією Служби безпеки України" неправдива.

У заяві правоохоронців зазначено, що відеозвернення пана Пивоварника є "черговим фейком, розповсюдженим спецслужбами Російської Федерації з метою спроби дискредитації правоохоронних органів України."

Прокуратура повідомляє, що головним слідчим управлінням СБУ завершено досудове розслідування у справі про підготовку замаху на Бабченка і Пивоварнику повідомлено про підозру.

За даними правоохоронців, Пивоварник переховується від органів слідства на території Росії і 19 червня його оголосили в розшук.

При цьому триває розслідування з метою встановлення інших співучасників, причетних до організації терористичних актів, у тому числі й тих людей, що перебувають на території РФ.

Про що говорив Пивоварник

12 вересня ВВС News Україна отримала відео, на якому людина, схожа на В'ячеслава Пивоварника заявляє, що СБУ завербувала його ще у 2010 році, і що увесь замах був "операцією спецслужб".

"Я був завербований Олександром Олександровичем Скіпальським, який був головою Головного управління розвідки Міноборони, а також він був заступником голови СБУ", - сказав чоловік на відео.

Колишній генерал-лейтенант СБУ Олександр Скіпальський у коментарі ВВС News Україна заперечив усе це, наголосивши, що з 2008 року перебуває на пенсії.

У зверненні чоловік говорить, ще вчора перебував в Україні у місті Чоп, де зустрічався з родичами, але на нього здійснили замах.

Інформацію про його місцеперебування прокуратура також спростувала.

"Вбивство" Бабченка

29 травня поліція повідомила, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже добу весь світ вважав Аркадія Бабченка мертвим

Проте вже наступного дня СБУ та Генпрокуратура показали живого пана Бабченка і заявили, що це була спецоперація, яка дозволила виявити імовірного організатора убивства журналіста та ще низки осіб.

Тоді ж силовики сказали, що затримали можливого організатора вбивства - Бориса Германа. 31 травня суд арештував його на два місяці без права застави.

Обвинувачений Борис Герман стверджує, що дійсно "замовив" вбивство Бабченка колишньому учасникові бойових дій на Донбасі Олексію Цимбалюку, проте це була лише імітація замовлення, а насправді він діяв під контролем іншої особи з однієї з українських спецслужб.

Також Герман на суді назвав ім'я ймовірного замовника з Росії - В'ячеслава Пивоварника, який народився та виріс в Україні, але деякий час тому виїхав до РФ.

Пивоварник нібито працює в "особистому фонді" президента РФ Володимира Путіна.

30 серпня 2018 року Голосіївський районний суд Києва засудив Бориса Германа до 4,5 років позбавлення волі, після того, як він пішов на угоду зі слідством.

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