Підйом о 2:30. Розпорядок дня актора Марка Волберга

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Американський актор Марк Волберг розповів фанатам про свій розпорядок дня.

Спортивні лікарі назвали розклад актора екстремальним і припустили, що він не зможе дотримуватися такого розпорядку тривалий час.

47-річний Волберг, який минулого року став найбільш високооплачуваним актором в Голлівуді, опублікував в Instagram свій розклад на день.

Як випливає з його розпорядку дня, актор зазвичай прокидається о 2:30 ночі і перші півгодини нового дня присвячує молитві.

Після легкого сніданку о 3:15 у нього починається півторагодинне тренування, за яким йде другий сніданок. Потім - душ, перекус, гра в гольф і сеанс кріотерапії.

Кріотерапія - вплив на тіло людини холодом (за допомогою охолодженого повітря або рідкого азоту), користується популярністю серед атлетів як засіб для усунення болю в м'язах і суглобах.

Все це він встигає зробити до 10:30 ранку.

Далі в розкладі актора відведено півтори години на душ. Потім він присвячує півгодини свого часу грі в гольф.

Розклад Марка Волберга

2:30 підйом

2:45 молитва

3:15 сніданок (вівсянка грубого помелу, чорниця, арахісове масло)

3:40 - 5:15 тренування

5:30 сніданок після тренування (протеїновий шейк, три бургери з індичкою, п'ять шматочків солодкої картоплі)

6:00 душ

7:30 гра в гольф

8:00 перекус (10 фрикадельок з індички)

9:30 сеанс кріотерапії

10:30 перекус (салат з запеченої курки, двох яєць, оливок, авокадо, огірків, помідорів і салату)

11:00 час з сім'єю / ділові зустрічі / дзвінки по роботі

1:00 ланч (стейк "Нью-Йорк" з зеленим перцем)

2:00 ділові зустрічі / дзвінки по роботі

3:00 забрати дітей зі школи

3:30 перекус (запечена курка з бок-чой (китайська капуста)

4:00 друге тренування

5:00 душ

5:30 час з сім'єю / вечеря (риба - палтус, тріска або морський окунь - з овочами або картоплею і бок-чой)

7:30 відхід до сну

Копирайт изображения Getty Images Image caption На такий режим актор перейшов заради ролі у фільмі

Також Марк Волберг відзначив, що протягом дня п'є багато води.

На такий жорсткий режим дня актор перейшов на період підготовки до роботи над роллю Джеймса Сільви у фільмі "22 милі" Пітера Берга.

З того часу актор дотримується цього розкладу навіть у дні сімейних свят і під час різних поїздок.

У Волберга і його дружини Реі Дарем четверо дітей. За словами актора, настільки ранній підйом дозволяє йому більше часу проводити із сім'єю.

Екстремальний розпорядок дня

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Професор Джон Брюер з Університету Сент-Мері говорить, що людський організм здатний адаптуватися до різних екстремальних режимів, але йому потрібен час на відновлення і відпочинок, інакше показники фізичної підготовки та активності не будуть рости.

"Те, що він робить - досить екстремальне рішення, він, звичайно, адаптується, але його психіка зазнає значних змін через такий розклад", - говорить Брюер.

За словами Брюер, дотримуватися такого жорсткого розкладу протягом тривалого часу буде дуже складно.

"Я думаю, що через 5 чи 10 років він більше не зможе дотримуватися цього розпорядку. Або вичерпається сила волі, або його тіло скаже: все, вистачить", - припускає експерт.

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