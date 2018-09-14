Підйом о 2:30. Розпорядок дня актора Марка Волберга
Американський актор Марк Волберг розповів фанатам про свій розпорядок дня.
Спортивні лікарі назвали розклад актора екстремальним і припустили, що він не зможе дотримуватися такого розпорядку тривалий час.
47-річний Волберг, який минулого року став найбільш високооплачуваним актором в Голлівуді, опублікував в Instagram свій розклад на день.
Як випливає з його розпорядку дня, актор зазвичай прокидається о 2:30 ночі і перші півгодини нового дня присвячує молитві.
- Чоловіки у Голлівуді заробляють майже втричі більше за жінок - Forbes
- Не пити хоча б раз на тиждень - радять тим, кому за 40
- Японське мистецтво (не) спати
Після легкого сніданку о 3:15 у нього починається півторагодинне тренування, за яким йде другий сніданок. Потім - душ, перекус, гра в гольф і сеанс кріотерапії.
Кріотерапія - вплив на тіло людини холодом (за допомогою охолодженого повітря або рідкого азоту), користується популярністю серед атлетів як засіб для усунення болю в м'язах і суглобах.
Все це він встигає зробити до 10:30 ранку.
Далі в розкладі актора відведено півтори години на душ. Потім він присвячує півгодини свого часу грі в гольф.
Розклад Марка Волберга
2:30 підйом
2:45 молитва
3:15 сніданок (вівсянка грубого помелу, чорниця, арахісове масло)
3:40 - 5:15 тренування
5:30 сніданок після тренування (протеїновий шейк, три бургери з індичкою, п'ять шматочків солодкої картоплі)
6:00 душ
7:30 гра в гольф
8:00 перекус (10 фрикадельок з індички)
9:30 сеанс кріотерапії
10:30 перекус (салат з запеченої курки, двох яєць, оливок, авокадо, огірків, помідорів і салату)
11:00 час з сім'єю / ділові зустрічі / дзвінки по роботі
1:00 ланч (стейк "Нью-Йорк" з зеленим перцем)
2:00 ділові зустрічі / дзвінки по роботі
3:00 забрати дітей зі школи
3:30 перекус (запечена курка з бок-чой (китайська капуста)
4:00 друге тренування
5:00 душ
5:30 час з сім'єю / вечеря (риба - палтус, тріска або морський окунь - з овочами або картоплею і бок-чой)
7:30 відхід до сну
Також Марк Волберг відзначив, що протягом дня п'є багато води.
На такий жорсткий режим дня актор перейшов на період підготовки до роботи над роллю Джеймса Сільви у фільмі "22 милі" Пітера Берга.
З того часу актор дотримується цього розкладу навіть у дні сімейних свят і під час різних поїздок.
У Волберга і його дружини Реі Дарем четверо дітей. За словами актора, настільки ранній підйом дозволяє йому більше часу проводити із сім'єю.
Екстремальний розпорядок дня
Професор Джон Брюер з Університету Сент-Мері говорить, що людський організм здатний адаптуватися до різних екстремальних режимів, але йому потрібен час на відновлення і відпочинок, інакше показники фізичної підготовки та активності не будуть рости.
"Те, що він робить - досить екстремальне рішення, він, звичайно, адаптується, але його психіка зазнає значних змін через такий розклад", - говорить Брюер.
За словами Брюер, дотримуватися такого жорсткого розкладу протягом тривалого часу буде дуже складно.
"Я думаю, що через 5 чи 10 років він більше не зможе дотримуватися цього розпорядку. Або вичерпається сила волі, або його тіло скаже: все, вистачить", - припускає експерт.
Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.