Ураган "Флоренс" у США "може вбити багато людей"

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Ураган "Флоренс", який наближається до Східного узбережжя США, може забрати багато життів, попереджає американська влада.

Адміністратор Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Брок Лонг заявив, що штормові хвилі можуть призвести до катастрофічних затоплень навіть у регіонах, які перебувають далі від узбережжя океану.

Попри те, що "Флоренс" понизили до урагану другої категорії, сила його вітру сягає 165 км/год, і пан Лонг сказав, що він залишається дуже небезпечним.

Він попередив про вірогідність десятків сантиметрів опадів у Північній та Південній Каролінах у Вірджинії.

Чому ураган слабший, а загроза не менша?

Пан Лонг заявив на прес-конференції в четвер, що, хоча швидкість вітру "Флоренс" впала, проте ширина фронту його вітру збільшилася, а прогнози кількості опадів не змінилися.

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Вода може піднятися на чотири метри, оскільки течії річок повернуться "назад", попередили метеорологи.

Пан Лонг додав, що "у випадках повеней вглибині материка багато людей стають їх жертвами, і якраз це ми й побачимо цього разу".

Він попередив, що повінь почнеться протягом декількох годин.

"Ваш час (щоб евакуюватися. - Ред.) спливає, - сказав він. - Океан скоро почне підніматися".

Пан Лонг додав, що люди, які живуть поблизу річок, струмків та у низинних районах, перебувають у найбільшій небезпеці.

Яка ситуація на місцях?

Центр шторму розташований на відстані 233 км від Вілмінгтона, штат Північна Кароліна, але сильний вітер та дощі вже досягли кордонів штату.

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Прогнози погоди свідчать, що ураган накриє узбережжя великим дощем з четверга до суботи, сказав пан Лонг.

Близько 1,7 мільйона людей евакуювали з узбережжя Північної Кароліни, Південної Кароліни та Вірджинії.

Але у місцях, на які поширюється штормове попередження, живуть понад 10 мільйонів американців.

АЗС у цьому районі повідомляють про дефіцит палива, а енергетичні компанії прогнозують, що від одного до трьох мільйонів будинків і підприємств можуть відключити від електрики.

За даними FlightAware.com, скасовано понад 1 400 рейсів, оскільки більшість аеропортів прибережного регіону закриті.

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