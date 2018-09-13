Міністр спорту готовий взяти Омеляна на поруки

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Міністр молоді і спорту Ігор Жданов написав заяву до Солом'янського районного суду Києва про готовність взяти на поруки міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Він висловив впевненість, що обвинувачений виконуватиме усі приписи суду.

"Готовий взяти на поруки свого колегу по Уряду та соратника по партії "Народний фронт" - міністра інфраструктури Володимира Омеляна" - написав урядовець в Facebook.

У четвер зранку Національне антикорупційне бюро України повідомило міністру інфраструктури про підозру за звинуваченням у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

На прес-конференції ввечері пан Омелян відкинув усі звинувачення та заявив, що "підозра, яку мені сьогодні вручили, не містить жодного складу злочину".

Він також заявив про тиск з боку керівництва НАБУ і додав, що йому відомо про факти співпраці відомства з деякими політиками.

У п'ятницю зранку суд має обрати йому запобіжний захід.

Ввечері Кабінет міністрів оприлюднив заяву, що "жодного факту правопорушень у період перебування на посаді міністра за час слідства, яке велося проти нього понад рік, не встановлено".

Уряд висловив сподівання, що розслідування буде об'єктивним і "жодним політичним мотивам у ньому місця не буде".

До того ж Кабмін розраховує, що дії правоохоронців не завадять Омеляну продовжувати виконувати свої обов'язки.

У чому звинувачують міністра

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Розслідування щодо чиновника детективи НАБУ ведуть з травня 2017 року, йдеться в їхній заяві.

Пан Омелян, який перебуває на держслужбі з 2000 року, отримав за цей час 2,17 млн гривень офіційного доходу.

Тоді як витрати міністра склали лише в період із 2008 року по квітень 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

"Детективи НАБУ з'ясували, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи", - стверджують в НАБУ.

Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. доларів та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила понад 4,2 млн гривень.

Слідство встановило факти внесення міністром недостовірних відомостей до декларацій. У е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих активів, які перебувають у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн гривень, а у 2016 році - понад 8,024 млн гривень.

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"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою", - додають в НАБУ.

Слідство стверджує, що міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році.

Попередні поруки

Навесні 2017 року Ігор Жданов разом з Володимиром Омеляном та групою народних депутатів просили суд віддати їм на поруки Миколу Мартиненка.

Його НАБУ підозрює в створенні злочинного угрупування та розтраті майна.

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