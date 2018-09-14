"До свиданья, наш ласковый мишка": Порошенко попрощався з Росією та пообіцяв ЄС і НАТО

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Україна остаточно відмежовується від Росії. Реальна мета країни - стати членом ЄС та НАТО, заявив президент Петро Порошенко на форумі YES.

За його словами, намір закріпити в Конституції прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції це не лише "зайвий раз помахати ручкою Москві. До свиданья, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес".

Це, передусім, сигнал західним партнерам, підкреслив пан Порошенко.

"На закритому засіданні саміту абсолютно всі керівники Євросоюзу твердо наголосили - пане президенте, двері НАТО для вас відкриті. Та ми ніколи і не сумнівалися, відверто кажучи, ми обов'язково цим скористаємось і ми обов'язково повернемось в велику родину європейських народів", - зазначив він.

За його словами, "провідні зорі для України - це зірки прапору ЄС, а компас для України - той, що намальований на прапорі НАТО".

Він підкреслив, що ЄС та НАТО також зацікавлені в Україні у своїх рядах.

"У нас є унікальний досвід, як захищатися, і - я відкину дипломатію - як бити російського агресора", - пояснив Порошенко.

Він зазначив, що без України Євросоюз ніколи не буде довершеним.

І, зважаючи на політико-культурні відмінності, кінцева мета цього об'єднання має бути "ніякий не Урал", а східний кордон України, вважає український президент.

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