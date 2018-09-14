Президентські перегони: у Порошенка зросли шанси на другий тур
Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур пройшли б лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко.
Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і центром "Социс".
Його проводили за місцем постійного проживання на підконтрольних українській владі територіях з 30 серпня по 9 вересня методом "face-to-face".
Під час дослідження опитали 10 005 респондентів.
Статистична похибка 1-1,2%.
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Серед опитаних, голоси розподілилися так:
- Юлія Тимошенко - 11%
- Петро Порошенко - 7,1%
- Володимир Зеленський - 6,7%
- Святослав Вакарчук - 6,5%
- Анатолій Гриценко - 6,3%
- Юрій Бойко - 6%
- Олег Ляшко - 4,4%
- Вадим Рабінович - 3,6%
- Андрій Садовий - 1,8%
- Олександр Шевченко - 1,8%
- Олег Тягнибок - 1,4%
- Андрій Білецький - 0,5%
Ще не визначились - 23%, 15% - не брали б участь в голосуванні.
За цим опитуванням, прохідний бар'єр у 5% на виборах до Верховної Ради можуть подолати сім політичних партій.
Потенційні голоси виборців наступні:
- "Батьківщина" (лідер Юлія Тимошенко) - 12,5%
- "Слуга народу" (лідер Володимир Зеленський) - 8,6%
- "Громадянська позиція" (лідер - Анатолій Гриценко) - 6,9%
- "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 6,5%
- "Опозиційний блок" (лідер Юрій Бойко) - 6,3%
На межі прохідного бар'єра партії:
"За життя" (лідер Вадим Рабинович) - 4,5% та Радикальна партія Олега Ляшка - 4,5%.
Ще не визначились - 25,1%, 13,5% - не брали б участь в голосуванні.
Як в інших опитуваннях?
На початку вересня в останньому опитуванні, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова, Юлія Тимошенко також була лідером електоральних вподобань з результатом 13,9%.
Але на другому місці був Анатолій Гриценко з результатом 6%. Петро Порошенко займав третю сходинку - 5,8%.
Серед партій у лідерах також була "Батьківщина" - 13% та "Громадянська позиція" - 6,6%.
Далі йшли "За життя" - 6,1%, "БПП - Солідарність" - 5,7%, "Опозиційний блок" - 5,5% та "Слуга народу" - 5,2%.
Кілька попередніх опитувань, проведених в серпні, свідчили, що в другий тур найімовірніше пройдуть Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко.
Петро Порошенко поступався не лише їм, але також Юрію Бойку та Олегу Ляшку.
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