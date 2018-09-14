Президентські перегони: у Порошенка зросли шанси на другий тур

Копирайт изображения УКРІНФОРМ

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, у другий тур пройшли б лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та чинний президент Петро Порошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного спільно Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова і центром "Социс".

Його проводили за місцем постійного проживання на підконтрольних українській владі територіях з 30 серпня по 9 вересня методом "face-to-face".

Під час дослідження опитали 10 005 респондентів.

Статистична похибка 1-1,2%.

Серед опитаних, голоси розподілилися так:

Юлія Тимошенко - 11% Петро Порошенко - 7,1% Володимир Зеленський - 6,7% Святослав Вакарчук - 6,5% Анатолій Гриценко - 6,3% Юрій Бойко - 6% Олег Ляшко - 4,4% Вадим Рабінович - 3,6% Андрій Садовий - 1,8% Олександр Шевченко - 1,8% Олег Тягнибок - 1,4% Андрій Білецький - 0,5%

Ще не визначились - 23%, 15% - не брали б участь в голосуванні.

За цим опитуванням, прохідний бар'єр у 5% на виборах до Верховної Ради можуть подолати сім політичних партій.

Потенційні голоси виборців наступні:

"Батьківщина" (лідер Юлія Тимошенко) - 12,5% "Слуга народу" (лідер Володимир Зеленський) - 8,6% "Громадянська позиція" (лідер - Анатолій Гриценко) - 6,9% "Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 6,5% "Опозиційний блок" (лідер Юрій Бойко) - 6,3%

На межі прохідного бар'єра партії:

"За життя" (лідер Вадим Рабинович) - 4,5% та Радикальна партія Олега Ляшка - 4,5%.

Ще не визначились - 25,1%, 13,5% - не брали б участь в голосуванні.

Як в інших опитуваннях?

На початку вересня в останньому опитуванні, проведеному фондом "Демократичні ініціативи" і Центром Разумкова, Юлія Тимошенко також була лідером електоральних вподобань з результатом 13,9%.

Але на другому місці був Анатолій Гриценко з результатом 6%. Петро Порошенко займав третю сходинку - 5,8%.

Серед партій у лідерах також була "Батьківщина" - 13% та "Громадянська позиція" - 6,6%.

Далі йшли "За життя" - 6,1%, "БПП - Солідарність" - 5,7%, "Опозиційний блок" - 5,5% та "Слуга народу" - 5,2%.

Кілька попередніх опитувань, проведених в серпні, свідчили, що в другий тур найімовірніше пройдуть Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко.

Петро Порошенко поступався не лише їм, але також Юрію Бойку та Олегу Ляшку.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.