Через вибухи газу палають десятки будинків під Бостоном

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Щонайменше одна людина загинула, ще кілька людей постраждали через серію підозрілих вибухів газу у містечках на північ від Бостона, штат Массачусетс.

У місцевій поліції повідомляють про "пожежі та вибухи" на десятках об'єктів нерухомості.

З тих міст евакуювали сотні людей. Будинки відключили від газопостачання та електрики, або запобігти новим інцидентам.

Начальник місцевої пожежної частини назвав інцидент "грандіозною подією", яка нагадувала "Армагеддон".

"Я працюю пожежником майже 39 років, ніколи не бачив нічого подібного за всю свою кар'єру", - сказав начальник пожежно-рятувальної служби міста Ендовер Майкл Менсфілд.

Від 60 до 80 пожеж та вибухів спалахнули та прогриміли в містах Лоуренс, Ендовер та Північний Ендовер, що розташовані в 45 кілометрах на північ від Бостона, заявили чиновники.

Свідки розповідають, що інциденти розпочалися близько 16.30 за місцевим часом (20:30 GMT).

Пан Менсфілд припустив, що пожежі викликав "занадто високий тиск у газогоні", що належить компанії Columbia Gas.

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Губернатор штату Массачусетс Чарлі Бейкер назвав подію такою, що "загрожує цивільній безпеці", проте запевнив, що чиновники "точно впевнені", що нових пожеж не буде.

Головна компанія NiSource, дочірній фірмі якої належить газогін, заявила, що наразі найбільше переймається долею постраждалих внаслідок інциденту.

"Для наших команд, які працюють на місці аварії, найголовнішим є гарантувати безпеку наших клієнтів та всієї громади. Ми реагуємо на виклики та перевіряємо нашу систему та всю довколишню територію", - йдеться у заяві.

Зараз працівники газових служб разом з поліцією ходять від дверей до дверей та перевіряють, чи в безпеці приватні будинки.