Омеляна відпустили на поруки: як це було

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Cолом'янський суд Києва віддав Володимира Омеляна на поруки міністру молоді і спорту Ігорю Жданову і депутату Верховної Ради Федору Бендюженку.

Напередодні антикорупційне бюро повідомило міністру інфраструктури України про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Суд відмовився призначати заставу 5 мільйонів гривень, як вимагала сторона обвинувачення.

Пана Омеляна зобов'язали здати закордонні паспорти.

Клопотання розглядала суддя Ганна Сергієнко. На засіданні був віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, який також пропонував взяти Володимира Омеляна на поруки.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що міністру інфраструктури загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Спочатку прокурор САП попросив у судді обрати підсудному запобіжний захід у вигляді застави 5 мільйонів гривень.

Прокурор підкреслив, що міністр може незаконно перешкоджати суду і слідству, бо в телефоні, який вилучили в його будинку, знайшли листування з високопосадовцем щодо цього питання.

Ім'я цього високопосадовця прокурор відмовився називати.

Адвокат Володимира Омеляна Андрій Лисак заявив, що підозри висунуті міністру незаконно: є рішення Нацагенства із питань запобігання корупції про відсутність порушень у його е-декларації.

Володимир Омелян розповів журналістам, що не очікував на такий вердикт. Звинувачення він назвав "ефектною піар-компанією" НАБУ. Зобов'язання здати закордонні паспорти - "ганебною ситуацією", яка обмежує його у виконанні державних обов'язків.

У чому звинувачують?

Напередодні Антикорупційне бюро повідомило про підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну за звинуваченням у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

"Детективи НАБУ з'ясували, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи", - стверджують в НАБУ.

Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. доларів та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила понад 4,2 млн гривень.

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Слідство встановило факти внесення міністром недостовірних відомостей до декларацій. У е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих активів, які перебувають у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн гривень, а у 2016 році - понад 8,024 млн гривень.

"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою", - додають в НАБУ.

Слідство стверджує, що міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році.

Розслідування щодо чиновника детективи НАБУ ведуть з травня 2017 року, йдеться в їхній заяві.

Пан Омелян, який перебуває на держслужбі з 2000 року, отримав за цей час 2,17 млн гривень офіційного доходу.

Що каже Омелян?

Після оголошення підозри Володимир Омелян скликав прес-конференцію. На ній чиновник заявив, що керівництво Національного антикорупційного бюро чинить на нього тиск.

Міністр сказав, що автомобіль, який, як заявляє НАБУ, він не задекларував, належить його брату, а будинок, у якому він проживає - офіційно орендований.

Він заявив, що ця справа завдає йому репутаційних втрат.

Пан Омелян додав, що буде "вимагати притягнення до відповідальності слідчих НАБУ".

На запитання про відставку, міністр сказав, що йому "ця посада остогидла до печінок".

"Я свято переконаний, що як тільки я подам у відставку і ця відставка буде прийнята Верховною Радою - 99% усіх оцих публічних заворушень, справ - зникне, як дим над водою", - сказав міністр.

Втім, наголосив Володимир Омелян, у відставку він таки подавати не буде.