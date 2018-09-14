Мораторій на вилов китів залишиться, але виконуватимуть його не всі
Міжнародна комісія з промислу китів (МКК) підтримала пропозицію про необмежений в часі захист китів після гнівних дебатів.
Необов'язкова "Флоріанопольська декларація" говорить, що китобійний промисел вже не є економічною необхідністю.
Пропозицію підтримали 40 членів організації, 27 голосували проти.
Держави, які підтримують полювання на китів, включаючи Японію, Норвегію та Ісландію, відхилили цю резолюцію.
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Натомість вони підтримують японську контрпропозицію, яка передбачає "співіснування" комерційного китового промислу та заходів із їхнього збереженням.
"Наукові дані зрозумілі: існують певні види китів, чисельність популяції яких достатньо велика, аби на них можна було вести відповідальне полювання", - говориться у японській пропозиції.
Проте екологічні активісти привітали рішення комісії.
У середу країни, які підтримують полювання на китів заблокували спробу МКК створити заповідник для китів у південній Атлантиці.
Міністр охорони навколишнього середовища Бразилії Едсон Дуарте, країна якого запропонувала створення цього заповідника заявив, що він "розчарований"
Комісія вже створила два заповідники - один в Індійському океані, а інший - у водах Південного океану навколо Антарктиди.
У 1986 році Міжнародна комісія з промислу китів запровадила мораторій на полювання на китів, не визначивши його часових меж і він фактично став постійним.
Але, використовуючи винятки в забороні, які дозволяють полювання на китів в наукових цілях, Японія все ще вбиває від 200 до 1 200 китів щороку, в тому числі молодих та вагітних тварин.
Комерційний вилов китів у 19 і на початку 20 століття привів гігантських ссавців на межу вимирання.
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