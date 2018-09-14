Мораторій на вилов китів залишиться, але виконуватимуть його не всі

Копирайт изображения AFP Image caption Багато видів китів все ще знаходяться під загрозою зникнення

Міжнародна комісія з промислу китів (МКК) підтримала пропозицію про необмежений в часі захист китів після гнівних дебатів.

Необов'язкова "Флоріанопольська декларація" говорить, що китобійний промисел вже не є економічною необхідністю.

Пропозицію підтримали 40 членів організації, 27 голосували проти.

Держави, які підтримують полювання на китів, включаючи Японію, Норвегію та Ісландію, відхилили цю резолюцію.

Натомість вони підтримують японську контрпропозицію, яка передбачає "співіснування" комерційного китового промислу та заходів із їхнього збереженням.

"Наукові дані зрозумілі: існують певні види китів, чисельність популяції яких достатньо велика, аби на них можна було вести відповідальне полювання", - говориться у японській пропозиції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японія щороку вбиває сотні китів.

Проте екологічні активісти привітали рішення комісії.

У середу країни, які підтримують полювання на китів заблокували спробу МКК створити заповідник для китів у південній Атлантиці.

Міністр охорони навколишнього середовища Бразилії Едсон Дуарте, країна якого запропонувала створення цього заповідника заявив, що він "розчарований"

Комісія вже створила два заповідники - один в Індійському океані, а інший - у водах Південного океану навколо Антарктиди.

У 1986 році Міжнародна комісія з промислу китів запровадила мораторій на полювання на китів, не визначивши його часових меж і він фактично став постійним.

Але, використовуючи винятки в забороні, які дозволяють полювання на китів в наукових цілях, Японія все ще вбиває від 200 до 1 200 китів щороку, в тому числі молодих та вагітних тварин.

Комерційний вилов китів у 19 і на початку 20 століття привів гігантських ссавців на межу вимирання.

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