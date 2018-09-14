Ураган у США: сильні опади, повені та знеструмлення

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Потужний ураган "Флоренс" досягнув східного узбережжя США, куди приніс сильний вітер, дощі й очікування "катастрофічних" повеней.

Центр негоди зараз розташований поблизу містечка Врайтсвіль-Біч у штаті Північна Кароліна, де швидкість вітру сягає 150 км/год.

Ураган уже призвів до затоплення прибережних територій. 150 людей чекають на порятунок у місті Нью-Берн (Північна Кароліна), де рівень води сягнув трьох метрів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нью-Берн у штаті Північна Кароліна

Губернатор штату заявив, що цей ураган стане випробуванням "витривалості, спільної роботи, здорового глузду та терпіння".

Спеціаліст Національної служби погоди Брэндон Локліар заявив, що у Північній Кароліні, скоріше за все, за два-три дні випаде восьмимісячна норма опадів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ураган приніс із собою сильні опади, які призвели до повеней

Із зони небезпеки вже евакуювали понад мільйон людей, більше ніж 12 тисяч сховалися в тимчасових притулках.

Проте не всі послухалися попередження.

У портовому місті Вілмінгтон, штат Північна Кароліна люди стоять у черзі в місцевому ресторані Waffle House.

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Чоловік у Північній Кароліні сказав, що залишиться зі своєю собакою, оскільки у притулки не беруть домашніх тварин.

"Я не залишу його тут", - сказав Антоніо Рамірес агентству AFP.

Понад 455 775 будинків та підприємств вже не мають електрики, але енергетичні компанії застерігають, що їх кількість може зрости до трьох мільйонів будинків.

При цьому на відновлення електропостачання можуть піти дні й навіть тижні.

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АЗС у цьому районі повідомляють про дефіцит палива.

За даними FlightAware.com, скасовано понад 1 100 рейсів, оскільки більшість аеропортів прибережного регіону закриті.

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