Chanel відкриє міжнародний офіс у Лондоні
Виробник предметів розкоші Chanel вирішив відкрити свій перший міжнародний офіс у Великобританії.
Про це компанія повідомила BBC.
Вперше за свою 110-річну історію бренд створить єдиний офіс для управління міжнародною бізнес-діяльністю.
Загальний обсяг продажів Chanel у минулому році склав понад 9 мільярдів доларів.
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У компанії працюють понад 20 тисяч людей.
Instagram акаунт бренду має понад 30 мільйонів підписників.
Chanel повідомила BBC Radio 4, що вона "хотіла спростити структуру бізнесу, і Лондон є найбільш слушним місцем для цього для міжнародної компанії".
Chanel обрав Лондон як базу для своєї міжнародної команди, відкинувши інші міста, такі як Нью-Йорк, або навіть її творчий центр - Париж.
Водночас, багато компаній висловлюють занепокоєння з приводу невизначеності щодо Brexit та майбутніх торговельних угод Великої Британії та ЄС.
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