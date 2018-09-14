Chanel відкриє міжнародний офіс у Лондоні

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Виробник предметів розкоші Chanel вирішив відкрити свій перший міжнародний офіс у Великобританії.

Про це компанія повідомила BBC.

Вперше за свою 110-річну історію бренд створить єдиний офіс для управління міжнародною бізнес-діяльністю.

Загальний обсяг продажів Chanel у минулому році склав понад 9 мільярдів доларів.

У компанії працюють понад 20 тисяч людей.

Instagram акаунт бренду має понад 30 мільйонів підписників.

Chanel повідомила BBC Radio 4, що вона "хотіла спростити структуру бізнесу, і Лондон є найбільш слушним місцем для цього для міжнародної компанії".

Chanel обрав Лондон як базу для своєї міжнародної команди, відкинувши інші міста, такі як Нью-Йорк, або навіть її творчий центр - Париж.

Водночас, багато компаній висловлюють занепокоєння з приводу невизначеності щодо Brexit та майбутніх торговельних угод Великої Британії та ЄС.

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