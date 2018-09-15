У Києві напали на суддю, який веде справу про вбивства на Майдані. Нападника затримали
Правоохоронці затримали чоловіка, який ввечері у п'ятницю, 14 вересня, напав на суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Затриманий - киянин, 1964 року народження. Він і суддя були знайомі, повідомили в поліції.
Потерпілий госпіталізований до однієї з київських лікарень, повідомили у прес-службі Ради суддів.
Сергій Дячук відомий тим, що головує у слуханнях справи про вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 року.
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За інформацією поліції, суддя зробив зауваження чоловіку, який палив сміття біля автостоянки. У відповідь той схопив металеву палицю і почав бити по руках і голові.
Нападник втік, але згодом поліція знайшла його і затримала.
У зв'язку з нападом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
Небезпечна робота?
Сергій Дячук попередньо пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю, оскільки отримував погрози про розправу, зазначають у Раді суддів.
На лаві підсудних у справі про вбивства на Майдані - п'ятеро колишніх співробітників київського полку "Беркут".
Їх звинувачують у масовому вбивстві протестувальників і вчиненні теракту.
Справу веде колегія суддів з головуючим Сергієм Дячуком та за участі суду присяжних.
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