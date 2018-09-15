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Правоохоронці затримали чоловіка, який ввечері у п'ятницю, 14 вересня, напав на суддю Святошинського районного суду Сергія Дячука, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Затриманий - киянин, 1964 року народження. Він і суддя були знайомі, повідомили в поліції.

Потерпілий госпіталізований до однієї з київських лікарень, повідомили у прес-службі Ради суддів.

Сергій Дячук відомий тим, що головує у слуханнях справи про вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

За інформацією поліції, суддя зробив зауваження чоловіку, який палив сміття біля автостоянки. У відповідь той схопив металеву палицю і почав бити по руках і голові.

Нападник втік, але згодом поліція знайшла його і затримала.

У зв'язку з нападом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Небезпечна робота?

Сергій Дячук попередньо пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю, оскільки отримував погрози про розправу, зазначають у Раді суддів.

На лаві підсудних у справі про вбивства на Майдані - п'ятеро колишніх співробітників київського полку "Беркут".

Їх звинувачують у масовому вбивстві протестувальників і вчиненні теракту.

Справу веде колегія суддів з головуючим Сергієм Дячуком та за участі суду присяжних.

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