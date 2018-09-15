Четверо українців загинули в ДТП у Росії

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Четверо громадян України загинули в результаті ДТП у Ленінградській області, повідомила речник МЗС Мар'яна Беца.

Вона написала у Twitter, що ще один громадянин України госпіталізований.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вночі на трасі "Нарва" сталося лобове зіткнення вантажівки DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

За попередніми даними водій-далекобійник, громадянин Болгарії, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Загинули водій та три пасажири мікроавтобуса: два чоловіки та дві жінки.

Ще один пасажир - 20-річний чоловік госпіталізований у тяжкому стані.

Водій вантажівки не постраждав.

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