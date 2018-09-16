Папа Римський закликав мафію: "Змінюйтеся, брати і сестри!"

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Папа Римський Франциск під час візиту на Сицилію виступив зі зверненням до членів мафії, закликавши їх відмовитися від злочинів та насилля.

У своїй промові папа Франциск сказав, що члени організованої злочинності, багато з яких ходять до церкви і відкрито демонструють свою релігійність, "не можуть вірити в Бога і бути мафіозі" одночасно.

Він звернувся до них, використовуючи слова "дорогі брати і сестри".

Папа прибув до Палермо, столиці Сицилії, щоб вшанувати пам'ять отця Джузеппе "Піно" Пулізі. Його вбила мафія у 1993 році після того, як той вступив у відкрите протистояння з організованою злочинністю, що контролювала місто. У 2013 році його зарахували до блаженних мучеників.

"Мафія не живе по-християнськи, бо своїм способом життя йде проти Бога і грішить", - сказав папа Франциск на проповіді, послухати яку в портовому районі Палермо зібралися 80 тисяч людей.

"Я говорю членам мафії: змінюйтеся, брати і сестри! Досить думати про себе і про свої гроші. Зверніться до істинного Бога, до Ісуса Христа, дорогі брати і сестри", - сказав понтифік.

Історія взаємин церкви та організованої злочинності на півдні Італії суперечлива. Наприклад, кардинал Ернесто Руффіні, архієпископ Палермо у 1945-1967 роках, заперечував існування мафії, а головним ворогом церкви називав комунізм.

Багато учасників мафіозних угруповань релігійні і вважають, що мають захист святих.

Хто такий Джузеппе "Піно" Пулізі

Пулізі викривав у своїх проповідях мафію. Він служив у бідному районі Бранкаччо, який тоді контролювала родина Гравіано.

Він допомагав місцевій молоді влаштовувати своє життя, не потрапивши до лав злочинних угрупувань, закликав парафіян допомагати поліції, відхиляв пожертвування гангстерів і забороняв їм брати участь в традиційних вуличних релігійних процесіях.

Його вбивство замовили місцеві боси мафії Філіппо і Джузеппе Гравіано. Шістьох організаторів та виконавців вбивства визнали винними у 1998 році. Майже всі вони отримали довічні терміни.

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