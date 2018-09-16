Тайфун Мангхут обрушився на Гонконг: більше 100 постраждалих
Тайфун Мангхут, який раніше став причиною масових руйнувань на Філіппінах, досяг берегів Китаю.
Влада Гонконгу повідомляє, що внаслідок шторму постраждали більше 100 людей, інформації про загиблих наразі немає. Тайфун Мангхут прийшов до Китаю зі сторони Філіппін, де його жертвами стали принаймні 30 людей.
Метеорологи називають ураган найпотужнішим тропічним циклоном, з яким світ стикався цього року.
До того, як шторм дістався Гонконгу, місцева влада оголосила найвищий рівень тривоги і закликала жителів не залишати своїх домівок.
- Тайфун Мангхут спустошує Філіппіни
- Тайфун у Японії: шестеро загиблих, мільйон людей закликали евакуюватися
- Ураган Флоренс: смертоносний шторм досягнув США
Сила вітру тут досягала 117 кілометрів на годину.
За останніми даними, постраждали 111 людей. Робін Брент, кореспондент BBC в Гонконзі, повідомляє, що найгірше позаду: вітер у місті поступово стихає.
Рівень води місцями піднявся на 3,5 метри - рибу вимило на вулиці міста.
Більшість магазинів та установ закрили, скасовано близько 800 авіарейсів. Відміна польотів зачепила принаймні 100 тисяч пасажирів.
Проте на небезпечну ситуацію в місті увагу звернули не всі: "Зранку я ходив на пробіжку. Мені сподобалося свіже повітря і те, що вулиці були порожніми - навколо ні людей, ні машин. У звичайні дні таке рідко побачиш", - розповів житель Гонконгу Хао Чен у розмові з журналістами AFP.
Очікується, що найближчим часом Мангхут вдарить по сусідній провінції Гуандун.
Звідси вже евакуювали тисячі людей. Влада провінції так само оголосила максимальний рівень небезпеки і побоюється, що тайфун може спричинити зсуви ґрунту.
Мангхут на Філіппінах
До того, як дістатися Китаю, Мангхут став причиною масових руйнувань на Філіппінах.
На шляху урагану опинилися понад 5 мільйонів людей.
Місцева влада повідомляє про 30 загиблих, проте найближчим часом ця цифра може збільшитися.
Мангхут відривав дахи будинків, валив дерева, спричинив 42 зсуви ґрунту і викликав великі повені. Швидкість вітру досягала 185 км/год.
Очікується, що сила урагану має ослабнути до вівторка.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.