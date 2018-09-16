42 кілометри за 2 години: Кенієць встановив світовий рекорд в марафоні

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Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге встановив новий світовий рекорд під час Берлінського марафону: йому вдалося пройти всю дистанцію за 2 години 1 хвилину і 39 секунд.

33-річний спортсмен покращив попередній рекорд на цілих 78 секунд.

До цього найкращим результатом - 2:02:57 - вважався час, показаний іншим кенійцем - Деннісом Кіметто - в 2014 році.

"Мені бракує слів, аби описати цей день, - каже Кіпчоге. - Я по-справжньому щасливий від того, що зміг побити світовий рекорд".

Кенієць вважається одним із найкращих бігунів на довгі дистанції усіх часів. Цього року він вже втретє виграв у Лондонському марафоні і є призером Олімпійських ігор.

"Це було важко, - зізнається Кіпчоге. - Я йшов за своєю метою, довіряв своїй програмі підготовки і своєму тренеру. Все це допомогло мені додати на останніх кілометрах".

Минулого року Кіпчоге показав ще кращий результат - 2:00.25, - проте рекорд не був зарахований через використання специфічних технологій, не затверджених для офіційних змагань.

Всі три призові місця на Берлінському марафоні посіли кенійські спортсмени.

В змаганнях серед жінок так само перемогла представниця Кенії: результат Глейдіс Чероно - 2:18:11.

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