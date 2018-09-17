Секс-скандал в команді Трампа: нові деталі звинувачень щодо кандидата до Верховного суду

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Жінка, що звинуватила в сексуальному насильстві Бретта Кавано, якого Дональд Трамп висунув в склад Верховного суду, розказала свою історію пресі.

Нею виявилася 51-річна Крістін Блазі Форд - професор психології з Університету Пало-Альто. Вона розповіла Washington Post, що Кавано затягнув її до ліжка і спробував роздягнути, коли вони обоє були підлітками.

Сам Кавано всі звинувачення відкинув.

Очікується, що керівництво комітету Сенату з питань судової влади матимуть розмову і з Кавано, і з Форд.

53-річного Кавано опитували протягом чотирьох днів слухань в Сенаті минулого тижня. Комітет повинен проголосувати у четвер щодо того, чи допустити його кандидатуру до голосування в Сенаті.

В чому звинувачують Кавано?

Форд зазначає, що інцидент стався у 1982 році, коли їй було 15 років, а Кавано - 17 років.

Він був студентом підготовчої школи Джорджтауна в Бетесда (штат Меріленд), а вона навчалася в сусідній школі в старших класах.

За її словами, інцидент стався під час зустрічі підлітків, коли Кавано та його друг начебто "загнали" її в спальню. Обоє хлопців були п'яними, каже жінка.

"Поки його друг дивився, каже вона, Кавано притиснув її спиною до ліжка, і обмацував її, притискаючи своє тіло до неї і незграбно намагаючись стягнути з неї її купальник та інший одяг, що був на ній", - йдеться в матеріалі Washington Post.

"За її словами, коли вона спробувала кричати, він затис їй рот рукою", - додає видання.

Форд стверджує, що зуміла звільнитися, проте вона боялася, що він може її "ненавмисно вбити".

Сам Кавано всі звинувачення спростував.

"Я категорично і однозначно заперечую це твердження. Я не робив цього, ані у школі, ані в будь-який інший час", - заявив він.

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