Швейцарія вимагає у Росії припинити шпигувати на її території

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Швейцарська влада вимагає від Росії припинити незаконні розвідувальні операції в країні.

Публічна вимога прозвучала після того, як ЗМІ написали, що ще навесні в Гаазі за підозрою в шпигунстві затримали двох росіян, яких цікавила швейцарська лабораторія, що вивчала матеріали по справі Скрипалів.

"Швейцарське управління закордонних справ закликає Росію негайно припинити всі незаконні операції на швейцарській землі або щодо швейцарських об'єктів", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства Швейцарії.

Швейцарський МЗС зазначив, що в цьому році вже тричі викликав російського посла, щоб висловити занепокоєння з приводу повідомлень про шпигунські операції.

У п'ятницю швейцарська газета Tages-Anzeiger і голландська NRC Handelsblad з посиланням на свої джерела написали, що двоє російських громадян були затримані навесні в Гаазі за підозрою в шпигунстві.

За даними цих видань, росіяни є співробітниками ГРУ, у них було обладнання для злому комп'ютерної мережі лабораторії.

Росіян, яких цікавила швейцарська лабораторія, що вивчала матеріали по справі Скрипалів, вдалося затримати в результаті спільної операції спецслужб кількох європейських країн, додають видання.

Як пояснила керівник відділу комунікації NDB Ізабелла Грабер, операція проводилася спільно з голландськими і британськими спецслужбами.

Прокуратура в Берні повідомляє, що кримінальну справу стосовно двох росіян завели ще в березні 2017 року. Їхні імена не називають.

У неділю швейцарська газета Sonntags-Zeitung написала, що за оцінкою одного з місцевих агентств з безпеки, приблизно кожен четвертий російський дипломат в Швейцарії є чинним або колишнім співробітником спецслужб.

Російське посольство у Швейцарії назвало цю оцінку необґрунтованою.

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