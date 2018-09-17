Amazon розслідує витік даних через хабарі співробітникам

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Найбільший американський інтернет-магазин Amazon розпочав розслідування щодо того, що співробітники компанії приймали хабарі в обмін на конфіденційну інформацію стосовно продажів на платформі.

Незалежні продавці також отримували можливість видаляти негативні відгуки і відновлювати видалені акаунти за хабарі в розмірі від 80 до 2 тисяч доларів, пише Wall Street Journal.

Така практика була особливо поширеною в Китаї.

Amazon стверджує, що має політику нульової толерантності щодо таких зловживань.

В компанії заявили, що вимагають від співробітників дотримуватися високих етичних стандартів. Порушникам загрожує звільнення та юридичні або судові санкції.

Покарають і продавців, які вдавалися до нечесних дій, їхні акаунти та відгуки про їхні товари видалять, а кошти заморозять. Також їм погрожують судом.

Згідно з даними Wall Street Journal, Amazon розпочала розслідування у травні цього року, дізнавшись про наявність такої практики в Китаї.

Як пише видання, щоб зв'язатися зі співробітниками компанії, незалежні продавці скористалися китайським додатком для обміну повідомленням WeChat.

Близько половини товарів, які зараз продають на платформі Amazon, пропонують сторонні продавці. Таким чином онлайн-магазин забезпечує широкий асортимент товарів.

Незалежним продавцям доводиться конкурувати з власними товарами Amazon, щоб їх помітили і щоб їхні пропозиції займали високі позиції в пошуку.

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