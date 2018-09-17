Шторм Флоренс перетворив американське місто на острів

Копирайт изображения Reuters Image caption Усі дороги на в'їзд і виїзд з Вілмінгтона затоплені

Місто Вілмінгтон у Північній Кароліні опинилося повністю відрізаним від решти штату через повені, спричинені штормом "Флоренс", що забрав вже щонайменше 17 життів.

Всі дороги на в'їзд і виїзд з Вілмінгтона повністю затоплені. Влада попередила мешканців, яких евакуювали, поки що не повертатися назад.

Місто з населенням у близько 120 тисяч жителів фактично стало островом, пишуть місцеві ЗМІ.

Близько 400 мешканців врятували, більшість міста залишається без електрики.

У Вілмінгтоні провів дитинство Майкл Джордан, американська зірка баскетболу, який зараз намагається зібрати кошти для допомоги мешканцям, які постраждали від негоди.

Місто відоме тим, що тут розташована велика кіностудія, де зокрема знімали фільм "Залізна людина - 3" та серіал "Затока Доусона".

Жертви негоди

Щонайменше 17 людей стали жертвами негоди у Північній та Південній Кароліні з четверга, коли "Флоренс" сягнув узбережжя США як ураган першої категорії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Серед жертв - жінка з дитиною, на будинок яких впало дерево.

На материку ураган ослабнув до рівня тропічної депресії. Швидкість вітру зараз сягає 35 км/год, повідомляє Національний центр ураганів США.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сила вітру "Флоренс" зараз послабилася, але влада попереджає про ризики затоплень

У деяких районах Північної та Південної Кароліни кількість опадів сягнула одного метру з четверга. Влада попереджає, що рівень води у річках ще не досягнув пікових показників.

Існують побоювання також щодо зсувів, коли негода досягне гірських районів.

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