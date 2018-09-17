Зняття недоторканності з Савченко - законне, вирішив Верховний суд

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законним зняття недоторканності з депутата Верховної Ради Надії Савченко.

Верховний суд у повному обсязі відмовив їй у задоволенні її позову. На думку суду, депутати не порушували процедуру ухвалення рішення.

Рішення можна оскаржити у Верховній палаті Верховного суду протягом 30 днів.

Чого вимагала Савченко?

Надія Савченко подала позов у червні. Вона просила визнати, що Верховна Рада не перевірила належним чином обґрунтованість подань про зняття з неї недоторканності, які вніс до парламенту генпрокурор Юрій Луценко.

Пані Савченко просила суд визнати ці подання протиправними і скасувати.

У її позові зазначалося, що Рада ухвалила постанови без підстав, з перевищенням законних повноважень і у спосіб, непередбачений Конституцією та законами.

Суд же вирішив, що рішення Ради щодо Савченко "прийняті на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, обґрунтовано, пропорційно та з дотриманням права особи на участь у процесі прийняття рішення".

Зняття недоторканості та арешт

Верховна рада зняла недоторканість із Надії Савченко 22 березня, а також дозволила її затримання та арешт.

Того ж дня її затримала СБУ. Наступного дня Шевченківський суд арештував її на два місяці, а у травні продовжив запобіжний захід.

Надію Савченко звинувачують у підготовці терактів у Києві, державного перевороту та вбивства керівників держави.

Сама вона свою провину заперечує.

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