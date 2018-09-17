Зняття недоторканності з Савченко - законне, вирішив Верховний суд
Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав законним зняття недоторканності з депутата Верховної Ради Надії Савченко.
Верховний суд у повному обсязі відмовив їй у задоволенні її позову. На думку суду, депутати не порушували процедуру ухвалення рішення.
Рішення можна оскаржити у Верховній палаті Верховного суду протягом 30 днів.
Чого вимагала Савченко?
Надія Савченко подала позов у червні. Вона просила визнати, що Верховна Рада не перевірила належним чином обґрунтованість подань про зняття з неї недоторканності, які вніс до парламенту генпрокурор Юрій Луценко.
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Пані Савченко просила суд визнати ці подання протиправними і скасувати.
У її позові зазначалося, що Рада ухвалила постанови без підстав, з перевищенням законних повноважень і у спосіб, непередбачений Конституцією та законами.
Суд же вирішив, що рішення Ради щодо Савченко "прийняті на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, обґрунтовано, пропорційно та з дотриманням права особи на участь у процесі прийняття рішення".
Зняття недоторканості та арешт
Верховна рада зняла недоторканість із Надії Савченко 22 березня, а також дозволила її затримання та арешт.
Того ж дня її затримала СБУ. Наступного дня Шевченківський суд арештував її на два місяці, а у травні продовжив запобіжний захід.
Надію Савченко звинувачують у підготовці терактів у Києві, державного перевороту та вбивства керівників держави.
Сама вона свою провину заперечує.
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