Полторак: нові звинувачення Росії з МН17 - "брехня і політика Москви"

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Міністр оборони України Степан Полторак відкинув звинувачення з боку Росії у тому, що ракета, якою збили малайзійський боїнг у 2017 році, нібито належала українській військовій частині.

"Це є абсолютною брехнею. Це черговий фейк РФ, який свідчить про те, що Росія точно не відмовилася від своїх планів з дискредитації й загостренню в Україні", - наголосив український міністр під час спільного брифінгу з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії.

"Це неправда, це брехня. Це політика Москви", - додав Степан Полторак.

Схожу оцінку дав і британський Держсекретар з оборони Великої Британії Гевін Александер Вільямсон.

"Це новий приклад російської дезінформації", - заявив британець.

Він відзначив, що "світ розуміє", що літак збили "підтримувані Росією сепаратисти російською ракетою".

Нові звинувачення Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Частина ракети, яка була продемонстрована Об'єднаної слідчою групою, в травні 2018 року

У понеділок російські військові заявили, що ракета, якою був збитий "Боїнг" Malaysia Airlines на Донбасі, нібито належала військовій частині в Україні.

Як заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Микола Паршин на спеціальному брифінгу, відомство встановило, що продемонстровані у травні Об'єднаною слідчою групою (Joint Investigation Team, JIT), яка проводить офіційне розслідування авіакатастрофи, фрагменти ракети належали ракеті 9М38.

За журналом обліку прийнятої продукції по виробах 9М38, вироблених в 1986 році на радянському Долгопрудненському виробничому підприємстві, ракеті привласнили номер 886847379.

29 грудня 1986 року її відправили ​​у військову частину 20152 - це була 223 зенітна ракетна бригада Прикарпатського військового округу у Теребовлі.

У російському Міноборони наголосили, що ця ракета до Росії більше не поверталася.

Після розпаду СРСР бригада на територію РФ не виводилася і була перейменована в 223 зенітно-ракетний полк Збройних сил України. Зараз ця військова частина дислокується в місті Стрий Львівської області, уточнив Паршин.

Російські військові кажуть, що тепер українське Міноборони може знищити документи щодо цієї ракети.

"Сфальсифіковані відео"

Image caption У російському Міноборони кажуть, що провели експертизу відеофрагментів, використаних Об'єднаною слідчою групою

Вони також заявили, що відеоролики, які показують транспортування установки "Бук" з Росії на Донбас у 2014 році, - сфальсифіковані.

Глава департаменту інформації і масових комунікацій Міноборони Росії Ігор Конашенков, звинуватив у виготовленні цих роликів Україну та заявив, що Київ "фальсифікує докази" у справі.

На прес-конференції був також оприлюднений аудіозапис, на якому, як каже пан Конашенков, чути переговори українських військових.

Розмова, нібито, відбулася 2016 року в Одеській області перед навчаннями.

За словами Ігоря Конашенкова, голос, який на записах говорить фразу про можливість "збити ще один малайзійський "Боїнг", належить полковнику ЗСУ Руслану Гринчаку, який до 2015 року очолював 164-ю радіотехнічну бригаду.

У Міноборони України повідомили BBC News Україна, що готують офіційний коментар щодо нових звинувачень з боку Росії. Свій коментар готують і в українському МЗС.

"Це черговий інформаційний фейк, і ми мали б виробити імунітет до нього", - прокоментував російську заяву спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

Звинувачення прокоментував і секретар РНБО України Олександр Турчинов:

"Заява Російської Федерації про нібито український слід ракети, яка збила МН17 - це черговий невдалий фейк Кремля для того, щоб прикрити свій злочин, який вже доведено як офіційним слідством, так і незалежними експертними групами".

Катастрофа 2014 року

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Малайзійський "Боїнг", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року в районі села Грабово Донецької області. На борту лайнера перебували 298 людей, більшість з яких були громадянами Нідерландів. Всі вони загинули.

Причиною катастрофи літака стала ракета "земля-повітря", випущена з установки "Бук". Такого висновку дійшла Рада безпеки Нідерландів і Об'єднана слідча група.

У травні 2018 року Об'єднана слідча група оголосила, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого був збитий літак, належав 53-й бригаді ППО російських збройних сил, дислокована у районі Курська.

Слідчі вважають, що установка, яка збила "Боїнг" була доставлена в Донецьку область з Росії, а потім відвезена назад.

На публічному оголошенні проміжних результатів розслідування були продемонстровані уламки ракети, що імовірно збила літак. Також було оголошено, що список з приблизно 100 підозрюваних, який був у слідства, скоротився до кількох десятків людей.

Раніше про те, що ЗРК "Бук" належав російській 53-й бригаді (а саме - військовій частині №32406), заявляла незалежна експертно-журналістська група Bellingcat.

Напередодні четвертої річниці авіакатастрофи країни Великої сімки і Євросоюз закликали Росію визнати відповідальність за збитий над Донбасом лайнер і співпрацювати зі слідством, щоб встановити причетних.

Москва, у свою чергу, причетність до катастрофи "Боїнга" категорично відкидає. Росія надала голландським правоохоронцям докази, що, нібито, доводять причетність до катастрофи літака українських розрахунків ЗРК "Бук", стверджують російські військові.

У російському військовому концерні "Алмаз-Антей", який провів власне розслідування, наполягають на тому, що ракета була знята з озброєння російської армії, а її запуск відбувся з території, яка не перебувала під контролем самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

В кінці травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Москви немає підстав повністю довіряти результатам слідства, оскільки вона не була допущена до повноцінного розслідування.

У червні в інтерв'ю австрійській телерадіокомпанії ORF Путін зазначав, що зброю радянського або російського виробництва використовують всі сторони конфлікту на Донбасі, а також підкреслював, що Київ порушив міжнародні правила, не закривши повітряний простір над територією, де проходили бойові дії.

Раніше в Росії вже озвучували версії, що літак збили з підконтрольної українським військовим території, а також що пасажирський лайнер збив український винищувач. Київ всі ці версії заперечує. Не підтвердили їх і міжнародні слідчі.

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