Австралію налякали голки в полуниці

Копирайт изображения JOSHUA GANE Image caption Голки в полуниці знайшли в кількох регіонах Австралії

В Австралії почали розслідування після того, як у кількох районах знайшли голки в полуниці.

Про небезпечні знахідки повідомили вже у шести штатах та території країни.

Одного чоловіка забрали до лікарні після того, як він випадково з'їв полуницю, в якій сховалася голка.

Кілька компаній відкликали свою продукцію, а найбільші мережі продуктових магазинів у Новій Зеландії припинили продавати австралійську полуницю через перестороги.

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Гант наказав розпочати розслідування.

"Це дуже злісний злочин і загальний напад на громадськість", - сказав міністр.

Місцева влада також проводить розслідування, але підозрюваних досі не знайшли.

Побоювання повторень

Перші випадки небезпечних знахідок в полуниці з'явилися у штаті Квінсленд минулого тижня. Голки знайшли у штатах Новий Південний Вельс, Вікторія, в Австралійській столичній території, Тасманії та інших регіонах країни.

Фермери та поліція підозрюють, що деякі зловмисники почали наслідувати поганий приклад і повторювати злочин.

Копирайт изображения JOSHUA GANE Image caption Небезпечну знахідку виявили в шести регіонах країни

Влада штату Квінсленд запропонувала нагороду у 100 тисяч австралійських доларів за інформацію про зловмисників.

"Як може хтось при повному розумі хотіти наразити на небезпеку здоров'я дитини або будь-кого такими жахливими діями?" - заявила очільниця штату Квінсленд Аннастасія Палащук.

В Асоціації вирощувачів полуниці штату Квінсленд гадають, що голки міг розповсюдити "незадоволений" працівник. На думку поліції, версії поки що висувати зарано.

Австралійські фахівці галузі охорони здоров'я рекомендують розрізати полуниці перед тим, як їсти.

Фермери побоюються, що інцидент негативно вплине на галузь, обсяг якої складає близько 130 мільйонів австралійських доларів на рік.

Ціни на полуницю в Австралії вже значно знизилися. Зокрема на заході країни ціни впали нижче вартості виробництва.

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