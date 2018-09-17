У Європі показали нові євро - фото
- 17 вересня 2018
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Європейський центробанк у понеділок оприлюднив нові банкноти у 100 та 200 євро.
Вони увійдуть в обіг наприкінці травня 2019 року і завершать серію "Європа".
За розміром нові купюри дещо відрізнятимуться від старих: довжина залишається та сама, але висота буде такою ж, як у купюри в 50 євро.
У центробанку кажуть, що це полегшить роботу машин, які мають справу з грішми. А людям буде зручніше носити купюри однакової висоти в гаманцях.
Справжність нових купюр буде легко перевірити за допомогою методу "помацай, подивися, нахили", додали в установі.