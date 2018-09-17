На Ілона Маска подали до суду. Чому?

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Британський дайвер, який рятував дітей з затопленої печери в Таїланді, подав до суду на засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска. Чоловік звинувачує підприємця в наклепі.

Протягом останніх місяців Ілон Маск кілька разів називав Вернона Ансворта педофілом та розповсюджував інформацію про те, що той одружився на 12-річній дівчинці. Жодних доказів своїх слів бізнесмен не надавав.

У своєму позові Ансворт вимагає компенсувати йому 75 тисяч доларів і просить суд заборонити Маскові продовжувати звинувачувати його в педофілії.

"Вплив і багатство Ілона Маска не можуть перетворити брехню в правду - так само, як не можуть захистити його від відповідальності за правопорушення", - заявив Л. Лі Вуд, адвокат містера Анворта.

В чому суть конфлікту?

Конфлікт Маска і Ансворта виник в середині липня, коли в Таїланді проходила операція з порятунку дітей, які були заблоковані в затопленій печері. Хід операції прикув до себе увагу величезної кількості світових ЗМІ, в ній брали участь рятувальники з різних країн.

В якийсь момент на ситуацію звернув увагу засновник Tesla і SpaceX: він наказав власним інженерам створити невелику субмарину, яка б допомогла в процесі порятунку дітей.

Проте 13 липня один з рятувальників - Вернон Ансворт - заявив, що створення апарату було марною справою: в умовах печери субмарина не пропливла б навіть 50 метрів.

Чоловік також припустив, що вся участь Маска в рятувальній операції - не більш, ніж рекламний хід.

У відповідь Маск у своєму Twitter назвав дайвера педофілом і запевнив, що його субмарина легко зможе пройти весь шлях.

Згодом Маск все ж вибачився і видалив власні твіти.

Однак на початку вересня підприємець в листуванні з виданням Buzzfeed знову почав звинувачувати Ансворта в педофілії. Він назвав британця "дитячим ґвалтівником" і сказав, що той "одружився на 12-річній дівчинці".

Тоді ж Маск додав, що "сподівається" на судовий позов з боку дайвера.

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