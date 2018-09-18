США запровадили нові мита на китайські товари: які і на що саме

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Apple раніше попередили, що їхня продукція може подорожчати через нові мита

У США в рамках торговельної війни з Пекіном запровадили митні тарифи на китайські товари вартістю у 200 мільярдів доларів.

Нові тарифи стосуються шести тисяч найменувань товарів, зокрема сумки, рис, текстиль тощо.

Раніше Китай погрожував відреагувати на будь-які нові тарифи, які запровадять США.

Нові правила набудуть чинності 24 вересня. Спочатку мита встановлять на рівні 10%, а з початку нового року - 25%, якщо країни не дійдуть нової згоди.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рис увійшов до переліку китайських товарів, на які у США запровадили нові мита

Президент Дональд Трамп заявив, що нові мита стали відповіддю на несправедливу торговельну практику в Китаї, зокрема "субсидії та правила, які вимагають від закордонних компаній в деяких галузях покладатися на місцевих партнерів".

"Ми дуже чітко заявляли, які потрібні зміни, - заявив Трамп. - Але поки що Китай не бажає змінювати свої правила."

Він також попередив, що якщо Китай вживатиме заходи у відповідь, США негайно запровадять мита на китайські товари на суму ще у 267 мільярдів доларів.

Що це за нові мита?

США вже двічі встановлювали нові митні тарифи цього року.

У липні Білий дім підвищив тарифи на китайські товари вартістю у 34 мільярди доларів.

Минулого місяця через загострення торговельної війни США запровадили 25-відсотковий податок на другу хвилю товарів вартістю у 16 мільярдів доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Торговельна війна Трампа з Китаєм може призвести до підвищення митних тарифів на всі китайські товари

Останні нововведення означатимуть, що близько половини китайського імпорту до США обкладатимуть новим митом.

Це означає, що вплив зможуть відчути звичайні домогосподарства, оскільки ціни зростуть.

Американські компанії вже заявили, що непокояться про те, що підвищення цін вплине на їхній бізнес і попереджають про ризик скорочення робочих місць.

Економісти вважають, що нові тарифи не матимуть великого впливу на американську економіку, хоча загальні наслідки важко передбачити.

Яких товарів це стосується?

Посадовці казали, що намагаються уникнути включення споживчих товарів до списку нових податків.

Але в останньому раунді до переліку також включили повсякденні товари, як от валізи, сумки, туалетний папір та вовну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У переліку товарів - риба та морепродукти

У переліку опинилися і харчові продукти - заморожене м'ясо, майже всі види риби та морепродуктів, соя, фрукти, зернові та рис.

До списку увійшло обладнання, необхідне для роботи комп'ютерних мереж, наприклад, роутери.

З початкового списку виключили близько 300 товарів, зокрема смарт-годинники, велосипедні шоломи, дитячі автокрісла тощо.

Чимало американських компаній критично поставилися до ідеї нових тарифів, зокрема Apple, Dell та Hewlett Packard.

Компанії побоюються, що нововведення підвищать їхні витрати, адже багато їхньої продукції виробляють у Китаї.

Раніше цього місяця Apple звернулася до торгового представника США Роберта Лайтхайзера, попередивши, що в результаті запропонованих тарифів споживачам доведеться більше платити за продукцію компанії.

Тоді президент Трамп написав у своєму Твіттері, звертаючись до Apple: "Робіть свою продукцію у Сполучених Штатах, а не в Китаї".

Американські фермери, виробники, роздрібні магазини та компанії, які працюють в інших галузях, назвали нові тарифи податками, якими обклали американські родини.

Чому підвищили мита?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше Китай запровадив мита на американські товари, зокрема автомобілі та мотоцикли

Білий дім каже, що підвищення тарифів стало реакцією на "несправедливі" торговельні практики Китаю.

Теоретично, завдяки новим митним тарифам товари, вироблені у США, коштуватимуть дешевше за імпортні, тож це має заохотити споживачів купувати американське. Таким чином вони стимулюватимуть розвиток місцевого бізнесу і підтримуватимуть національну економіку.

Американські посадовці сподіваються, що економічні втрати змусять владу Китаю переглянути свою політику.

Китай раніше запровадив мита на американські товари вартістю 50 мільярдів доларів. Здебільшого зміни торкнулися традиційної виборчої бази Трампа, зокрема фермерів.

Китайський уряд погрожує запровадити подальші мита на товари вартістю у 60 мільярдів доларів.

Такий крок американського президента може негативно вплинути на відносини між двома країнами, які й без того погіршилися.

Раніше в Китаї заявляли, що відмовляться вести переговори про торгівлю, якщо у США запровадять ці нові тарифи.

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