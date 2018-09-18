Ілон Маск представив першого космічного туриста. Хто він?

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Компанія Ілона Маска SpaceX представила першого приватного пасажира, який планує полетіти навколо Місяця.

Це 42-річний японський мільярдер Юсаку Маєзава. Сам він теж підтвердив, що планує цю подорож. "Я обираю політ на Місяць", - заявив мільярдер.

Очікують, що він полетить у космос на ракеті Big Falcon, про запуск якої оголосили у 2016 році.

Місія, яка в даний час планується на 2023 рік, стане першим польотом людей до Місяця після "Аполлона-17" у 1972 році.

Це оголошення зробили у вівторок в штаб-квартирі SpaceX у місті Хоторн, штат Каліфорнія.

Компанія заявила, що політ є "важливим кроком до відкриття доступу для звичайних людей, які мріють побувати у космосі".

Раніше у Twitter Ілон Маск вже натякав, що пасажир буде з Японії.

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Тільки 24 людини відвідали Місяць - всі вони американці. Деякі місії "Аполлона" проходили без посадки, таким буде і цей політ.

SpaceX планує здійснити запуск ракети, яку ще не побудували. Тому Ілон Маск заявив: "Немає 100% впевненості, що вона буде готова до польоту".

У понеділок пан Маск повідомив про свої враження щодо дизайну Big Falcon та космічного корабля, який буде перевозити пасажирів навколо Місяця.

Ракета має бути здатна підняти 150 тонн на низькоземну орбіту - це більше, ніж американська ракета Saturn V, яка несла космічний корабель "Аполлон".

За даними ЗМІ, Юсаку Маєзава є засновником та керівником компаній, пов'язаних з онлайн-продажем модного одягу. Він входить до двадцятки найбагатших людей Японії.

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