Рада відправила до КС зміни до Конституції про ЄС і НАТО: що це означає

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Верховна Рада відправила на оцінку в Конституційний суд України проект змін до Основного закону про закріплення інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

Рішення підтримав 321 народний депутат.

На початку вересня президент Петро Порошенко вніс законопроект, яким пропонує закріпити в Конституції прагнення до ЄС та НАТО, а також виключити положення про базування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Таким чином, тепер КС має надати свої висновки з цих пропозицій.

Якщо висновок суду буде позитивним, внести зміни до Конституції депутати зможуть вже на наступній сесії парламенту, яка розпочнеться після Нового року.

Що пропонує президент?

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Для закріплення шляху до ЄС та НАТО Петро Порошенко запропонував депутатам внести зміни до статей 85, 102, 116.

Таким чином, він хоче закріпити в Основному законі "незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

"Закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також президент пропонує виключити положення, що дозволяє використовувати бази на території України для тимчасового перебування іноземних військ. Йдеться про перебування Чорноморського флоту Росії на території кримського півострова.

Після того, як Конституційний суд надасть свій висновок, депутати мають повернутися до його розгляду. Спочатку зміни має підтримати звичайна, а потім - конституційна більшість (300 голосів) на наступній сесії парламенту.

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