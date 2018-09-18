Верховна Рада збільшила кількість членів ЦВК. Чому це важливо

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Парламент збільшив склад ЦВК на двох членів - з 15 до 17. Таку пропозицію лише напередодні вніс спікер Андрій Парубій, щоб, яка він каже, подолати кризу у переговорах про нових членів Центрвиборчкому.

За таке рішення у цілому проголосували 236 депутатів.

"Ця формула є оптимальним, коректним шляхом розв'язання проблеми оновлення ЦВК. Це цілковито в межах повноважень Верховної Ради", - наголосив Андрій Парубій під час пленарного засідання у вівторок.

Він додав, що "свого часу цифра 15 була просто скалькована з Російської Федерації і не має жодного принципового значення".

Тепер Верховна Рада спробує у четвер призначити нових членів ЦВК.

Головна профільного підкомітету парламенту Олександр Черненко припустив, що у четвер Верховна Рада голосуватиме за 14 нових членів ЦВК, двоє залишаться зі старого складу, а ще одного нового члена призначать пізніше.

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"Якщо хтось намагається залишити діючим старий склад ЦВК, то цей сценарій не матиме успіху, я його не допущу. Ви повинні у цьому залі знайти компромісний шлях для обрання цього тижня нового складу ЦВК", - відзначив Андрій Парубій.

У пояснювальній записці до його законопроекту вказуєтся, що збільшення кількості членів ЦВК відповідає рекомендаціям ПАРЄ щодо пропорційного представництва у ній всіх парламентських сил.

"Все це нагадує аукціон. Сьогодні існує 15 [членів ЦВК]. Влітку пропонували 16. Цієї ночі уже 17. Хто дасть більше?" - написав у Facebook чинний заступник голови ЦВК Андрій Магера.

"Збільшення чисельності складу ЦВК, як на мене, - це вимушена позиція. Вона не досконала, але міжнародні стандарти не визначають число членів комісії. Вони визначають принцип формування і представлення всіх груп інтересів", - розповіла під час спілкування з медіа голова правління громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

Вона додала, що наразі ймовірність формування нової ЦВК - чи не найвища за останні роки, однак гарантій успішного голосування у четвер все одно немає.

Критики закону про збільшення кількості членів ЦВК відзначають, що його ухвалили з процедурними порушеннями - зокрема, Рада не дотрималась норми про два тижні на подачу альтернативних законопроектів.

У чому проблема з ЦВК?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кандидати в члени ЦВК в сесійній залі під час засідання Верховної Ради України 5 липня 2018 р. Тоді за них так і не проголосували

У 12-х з 15-ти членів нинішнього складу ЦВК семирічний термін повноважень сплив ще в червні 2014 року.

Це стосується і голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, який очолив комісію ще за президенства Віктора Януковича.

Попри це, всі члени продовжують брати участь у роботі комісії, адже Верховна Рада протягом кількох років не може домовитися про призначення нових членів ЦВК та дозволила працюватим старим членам після завершення строку повноважень.

При цьому список нових кандидатів був сформований фракціями ще у 2016 році.

Утім, опозиційні сили заявляють, що серед кандидатів у нову ЦВК переважають "креатури" пропрезидентської фракції "Блок Петра Порошенка" та самого президента, що зробить Центрвиборчком повністю підконтрольним главі держави.

"Опозиційний блок", наприклад, вимагав, щоб у новій ЦВК було двоє його представників.

Водночас фракція "Народний фронт", яка входить до парламентської більшості, також незадоволена списком кандидатів й звинувачує президента і його фракцію у недотриманні принципу пропорційного представництва політичних сил у ЦВК відповідно до результатів виборів (на яких, за партійними списками переміг саме "Народний фронт").

Загалом формальною проблемою стало те, що у поданні від фракцій було 14 кандидатів на 13 вакансій у ЦВК.

Востаннє Верховна Рада планувала сформувати нову ЦВК у липні, однак тоді політики вкотре не змогли домовитися.

У "БПП" тоді навіть заявляли, що не голосуватимуть за жоден законопроект, поки питання оновлення Центрвиборчкому нарешті не буде вирішене.

Зрештою, переговори по ЦВК вкотре перенесли.