Пластиковий тунель біля супермаркету піднявся на вершину рейтингу TripAdvisor

Копирайт изображения Google Image caption Тунель рятує відвідувачів супермаркету від дощу, поки вони йдуть від парковки до магазину

Відомий туристичний сайт TripAdvisor заборонив залишати відгуки про пластиковий тунель біля супермаркету після того, як він піднявся на вершину рейтингу туристичних цікавинок у британському містечку Б'юд.

На сайті зазначено, що TripAdvisor тимчасово не приймає відгуки про цей об'єкт, через "велику кількість відгуків, які не базувалися на власному досвіді".

До того, як сайт відключив можливість залишати відгуки, тунель у містечку Б'юд в графстві Корнуолл набрав більш ніж 160 коментарів.

Тунель захищає від дощу відвідувачів супермаркету Sainsbury's, поки вони йдуть від магазина до парковки.

У коментарях користувачі порівнювали 70-метровий тунель з Тадж-Махалом і називали його "прихованою перлиною".

Через заборону залишати відгуки, тунель опустився на друге місце у списку "Що робити в місті Б'юд".

"Тунель у Б'юді вочевидь дуже відома цікавинка, яку уже люблять місцеві мешканці, як засвідчили відгуки на TripAdvisor. Місцеві магазини навіть продають листівки з цим тунелем", - зазначили в компанії.

"Тим не менш, нещодавня увага ЗМІ спричинила хвилю неправдивих відгуків, які не відповідали нашим стандартам", - зауважили у TripAdvisor.

Копирайт изображения TRIPADVISOR/GOOGLE Image caption Сайт TripAdvisor тимчасово не приймає відгуки про тунель

Людина, яка першою написала про тунель на сайті, зазначила: "Багато відгуків справжні, і це ганьба, що люди, які їх писали, не можуть їх побачити на TripAdvisor".

Представник мережі супермаркетів заявив: "Відвідувачі міста Б'юд явно побачили світло в кінці тунелю".

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