У Південній Африці легалізували вживання марихуани

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рішення є перемогою активістів, які виступали за легалізацію марихуани

Конституційний суд Південної Африки легалізував використання канабісу дорослими в приватних місцях.

Активісти, які підтримували легалізацію, зраділи рішенню і скандували "Конопля тепер вільна", коли Конституційний суд оголосив своє визначне рішення.

Шляхом анонімного голосування судді також легалізували вирощування марихуани для приватного споживання.

Уряд Південної Африки виступав проти легалізації, стверджуючи, що наркотик має "шкідливий" вплив на здоров'я людей.

Уряд ще не прокоментував рішення суду, яке є обов'язковим до виконання.

У квітні Зімбабве стало другою країною в Африці, після Лесото, яка легалізувала вживання марихуани у медичних цілях.

Заступник голови суду Раймонд Зондо оголосив: "Для дорослої людини не буде вважатись кримінальним правопорушенням вживання або володіння канабісом для особистого споживання".

Проте, залишатиметься незаконним вживання канабісу на публіці, а також його продаж та постачання.

Копирайт изображения EPA Image caption Тепер парламент має вирішити, який обсяг коноплі можна зберігати

Джеремі Актон, лідер партії Дагга, яка виступає за використання канабісу, сказав, що суд мав піти далі й легалізувати носіння марихуани на публіці.

У Південній Африці канабіс називають "дагга".

Суд дав парламенту 24 місяці, аби змінити закон.

Дорослі, які вживатимуть марихуану вдома зараз, будуть захищені самим рішенням суду, доки закон не буде змінено.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.