Берлінські лікарі: дуже ймовірно, що Вєрзілова отруїли
Лікарі берлінської клініки Charite дійшли висновку про те, що Петра Вєрзілова дійсно могли отруїти. До німецької клініки учасника Pussy Riot та видавця "Медіазони" доправили спецбортом з Москви. Зараз його стан "значно покращився".
"Зі значною ймовірністю (можна сказати), що його отруїли", - заявив журналістам представник клініки професор Кай-Уве Еккард (цитата агентства Reuters). Раніше цю ж версію висували близькі люди Вєрзілова.
Лікарі дійшли висновку, що іншого пояснення симптомам Вєрзілова немає.
Вони не можуть встановити, яка саме речовина потрапила в організм активіста, зазначив представник Charite. За його словами, це могли бути як медикаменти, так і натуральні речовини.
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Малоймовірно, що причину вдасться встановити зараз, через шість днів після ймовірного отруєння, вважають лікарі.
Вони пояснили, що клас речовин, які знайшли у крові Вєрзілова, зокрема, використовують в офтальмології, аби розширити зіниці пацієнта та дослідити їхній стан.
"Існує одна субстанція, яку раніше використовували навмисно - скополамін. Але ми не можемо робити висновків тільки покладаючись на клас. Цей клас речовин використовують в медицині, він є у складі багатьох медикаментів, але тоді довелося б проковтнути величезну кількість медикаментів", - заявив доктор Еккард.
Лікарі не мають даних про те, що Вєрзілов приймав ліки перед тим, як йому стало погано, тим паче у такій великій кількості.
Зараз стан Вєрзілова "значно покращився", загрози його життю немає, проте він все ще потребує інтенсивної медичної допомоги, сказав представник клініки. Активіст перебуває у свідомості, прилади для підтримки життєзабезпечення йому не потрібні.
Керівник клініки Карл Макс Айнхойпль розповів, що берлінські лікарі співпрацювали з московськими, які передали їм всю картину захворювання та розповіли про лікувальні заходи, повідомляє Інтерфакс.
Що таке скополамін?
Скополамін - це речовина, яку використовують як заспокійливий засіб, для підготовки до наркозу, іноді - як протиблювотний засіб при морській хворобі.
На початку XX століття скополамін використовували як отруту. Зараз скополаміном користуються грабіжники та ґвалтівники.
Цей спосіб особливо поширений в Колумбії. В Боготі близько однієї п'ятої термінових звернень до лікарні пов'язані з отруєнням скополаміном: грабіжники дають жертві напій з цією речовиною, щоб потім без опору забрати всі цінні речі.
Ознаки отруєння
Вєрзілова доправили до лікарні у важкому стані ввечері 11 вересня. Як розповіла його дівчина Вероніка Нікульшина, йому стало погано після судового засідання, на якому розглядали адміністративну справу проти неї.
За її словами, у Вєрзілова почалися проблеми із зором, він втратив здатність розмовляти, а згодом і ходити. Через два дні на вимогу близьких його перевели в реанімацію Інституту імені Скліфосовського.
В лікарні Бахрушиних, як розповіли BBC близькі Вєрзілова, лікарі підозрювали у нього отруєння певними медичними препаратами.
Лікарі Інституту імені Скліфосовського не знайшли в його організмі слідів отруйної речовини, розповіла 15 вересня Нікульшина.
"Вєрзілова оглянули, серед іншого і в токсикологічному відділенні Науково-Дослідного Інституту імені Скліфосовського, проте жодних отруйних речовин в його організмі не виявили", - розповіло у вівторок російське медичне джерело агентству Інтерфакс.
Спецборт до Берліна
В той же день Вєрзілова доправили до Німеччини спецбортом. За словами Нікульшиної, його відправлення організував батько Вєрзілова.
"Ми веземо Пєтю до Берліна, бо там є друг його батька, лікар, який буде займатися Пєтєю", - казала вона.
"Я вважаю, що його отруїли навмисно. Це була спроба налякати його, або вбити", - сказала журналістам учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова в аеропорту Шенефельд, повідомило агентство Reuters.
Інші близькі люди Вєрзілова також висували версію про те, що його могли навмисно отруїти.
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