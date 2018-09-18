Берлінські лікарі: дуже ймовірно, що Вєрзілова отруїли

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасник Pussy Riot Петро Вєрзілов йде на судове засідання у Москві 31 липня 2018 року.

Лікарі берлінської клініки Charite дійшли висновку про те, що Петра Вєрзілова дійсно могли отруїти. До німецької клініки учасника Pussy Riot та видавця "Медіазони" доправили спецбортом з Москви. Зараз його стан "значно покращився".

"Зі значною ймовірністю (можна сказати), що його отруїли", - заявив журналістам представник клініки професор Кай-Уве Еккард (цитата агентства Reuters). Раніше цю ж версію висували близькі люди Вєрзілова.

Лікарі дійшли висновку, що іншого пояснення симптомам Вєрзілова немає.

Вони не можуть встановити, яка саме речовина потрапила в організм активіста, зазначив представник Charite. За його словами, це могли бути як медикаменти, так і натуральні речовини.

Малоймовірно, що причину вдасться встановити зараз, через шість днів після ймовірного отруєння, вважають лікарі.

Вони пояснили, що клас речовин, які знайшли у крові Вєрзілова, зокрема, використовують в офтальмології, аби розширити зіниці пацієнта та дослідити їхній стан.

"Існує одна субстанція, яку раніше використовували навмисно - скополамін. Але ми не можемо робити висновків тільки покладаючись на клас. Цей клас речовин використовують в медицині, він є у складі багатьох медикаментів, але тоді довелося б проковтнути величезну кількість медикаментів", - заявив доктор Еккард.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Берлінська клініка Charite в якій лікують Петра Вєрзілова.

Лікарі не мають даних про те, що Вєрзілов приймав ліки перед тим, як йому стало погано, тим паче у такій великій кількості.

Зараз стан Вєрзілова "значно покращився", загрози його життю немає, проте він все ще потребує інтенсивної медичної допомоги, сказав представник клініки. Активіст перебуває у свідомості, прилади для підтримки життєзабезпечення йому не потрібні.

Керівник клініки Карл Макс Айнхойпль розповів, що берлінські лікарі співпрацювали з московськими, які передали їм всю картину захворювання та розповіли про лікувальні заходи, повідомляє Інтерфакс.

Що таке скополамін?

Скополамін - це речовина, яку використовують як заспокійливий засіб, для підготовки до наркозу, іноді - як протиблювотний засіб при морській хворобі.

На початку XX століття скополамін використовували як отруту. Зараз скополаміном користуються грабіжники та ґвалтівники.

Цей спосіб особливо поширений в Колумбії. В Боготі близько однієї п'ятої термінових звернень до лікарні пов'язані з отруєнням скополаміном: грабіжники дають жертві напій з цією речовиною, щоб потім без опору забрати всі цінні речі.

Ознаки отруєння

Вєрзілова доправили до лікарні у важкому стані ввечері 11 вересня. Як розповіла його дівчина Вероніка Нікульшина, йому стало погано після судового засідання, на якому розглядали адміністративну справу проти неї.

За її словами, у Вєрзілова почалися проблеми із зором, він втратив здатність розмовляти, а згодом і ходити. Через два дні на вимогу близьких його перевели в реанімацію Інституту імені Скліфосовського.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасниця Pussy Riot Вероніка Нікульшина йде на судове засідання у Москві 31 липня 2018 року.

В лікарні Бахрушиних, як розповіли BBC близькі Вєрзілова, лікарі підозрювали у нього отруєння певними медичними препаратами.

Лікарі Інституту імені Скліфосовського не знайшли в його організмі слідів отруйної речовини, розповіла 15 вересня Нікульшина.

"Вєрзілова оглянули, серед іншого і в токсикологічному відділенні Науково-Дослідного Інституту імені Скліфосовського, проте жодних отруйних речовин в його організмі не виявили", - розповіло у вівторок російське медичне джерело агентству Інтерфакс.

Спецборт до Берліна

В той же день Вєрзілова доправили до Німеччини спецбортом. За словами Нікульшиної, його відправлення організував батько Вєрзілова.

"Ми веземо Пєтю до Берліна, бо там є друг його батька, лікар, який буде займатися Пєтєю", - казала вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова та Вероніка Нікульшина під час прес-конференції у Берліні.

"Я вважаю, що його отруїли навмисно. Це була спроба налякати його, або вбити", - сказала журналістам учасниця Pussy Riot Надія Толоконнікова в аеропорту Шенефельд, повідомило агентство Reuters.

Інші близькі люди Вєрзілова також висували версію про те, що його могли навмисно отруїти.

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