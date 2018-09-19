Обід президента в шикарному ресторані розгнівав венесуельців

Копирайт изображения TWITTER/@NUSR-ETT Image caption Знаменитий кухар Гьокче опублікував фотографії президента Мадуро у своєму ресторані у Стамбулі

Відео, на якому Ніколас Мадуро обідає в одному з найдорожчих ресторанів Стамбула, викликало лють у його рідній Венесуелі, яка переживає важку економічну кризу.

На відео знаменитий турецький кухар Нусрет Гьокче ефектно розрізає м'ясо перед Мадуро і його дружиною Силією Флорес у своєму ресторані Gokce's Nusr-Et в Стамбулі.

Тим часом, майже дві третини венесуельців, як повідомляється, в останні роки втратили вагу через недоїдання.

У Венесуелі продовжує погіршуватися ситуація з продуктами та товарами першої необхідності, гострий дефіцит яких відчувається всюди.

"Хвилина слави"

Шеф-кухар Нусрет Гьокче опублікував три відео про візит Мадуро у своєму Instagram, але потім видалив їх. Але багато користувачів соціальних мереж на той момент вже розповсюдили це відео.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соляний бей (Salt Bae) отримав таке прізвисько за його особливий спосіб посипання м'яса сіллю

Знаменитий кухар, якого прозвали "Соляний бей" (Salt Bae) за його особливий спосіб посипання м'яса сіллю, на відео картинно розрізає шматок м'яса, обслуговуючи президентську пару. Чути, як президент Мадуро каже: "Таке буває один раз в житті".

На інших відео президент Мадуро курить сигару з коробки, на якій викарбувано його ім'я, а Силія Флорес тримає футболку із зображенням шеф-кухаря.

Гьокче володіє декількома шикарними ресторанами у США, на Близькому Сході та в Туреччині, деякі м'ясні страви в його закладах коштують сотні доларів.

Транзит з обідом

Президентська пара зупинилася в Стамбулі на шляху з Китаю, де президент намагався залучити інвестиції в економіку Венесуели, що перебуває у кризі.

Лідер опозиції Хуліо Борхес, який, побоюючись арешту, живе за межами Венесуели, написав у Twitter: "Поки венесуельці страждають і вмирають від голоду, Ніколас Мадуро і Сілія Флорес добре проводять час в одному з найдорожчих ресторанів світу. Все це на гроші, вкрадені у венесуельського народу".

Копирайт изображения TWITTER/@NUSR_ETT Image caption Час для сигари

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо, затятий противник президента Мадуро, розкритикував в Twitter турецького кухаря, заявивши, що той "розважає ожирілого диктатора країни, де 30% населення їдять лише раз на день, а немовлята страждають від недоїдання".

Бенкет під час голоду

Але найбільше обурюються у самій Венесуелі, де 64% жителів втратили кожен в середньому по 11 кг ваги через постійне погіршення продовольчої ситуації.

Недоїдання серед дітей перебуває на рекордному рівні. З 2014 року країну залишило 2,3 млн людей.

Один з карикатуристів зобразив знаменитого турецького кухаря, який своїм особливим способом посипає сіллю шмат хліба голодним венесуельцям.

Президент Мадуро згадав обід на своїй телевізійній прес-конференції, підтвердивши, що він був у цьому ресторані під час зупинки в Стамбулі по дорозі додому з Китаю.

"Нусрет обслуговував нас особисто. Ми базікали, добре провели з ним час", - сказав Мадуро.

Нусрет Гьокче ніяк не прокоментував цю зустріч.

Змова

Як повідомляє агентство Reuters, Ніколас Мадуро заявив в четвер, що розглядає доцільність поїздки на цьому тижні в Нью-Йорк на Генсамблею ООН.

"Ви знаєте, вони стежать за мною, щоб мене вбити, - сказав Мадуро. - Я хочу поїхати в Нью-Йорк, але я повинен подбати про свою безпеку".

Президент Венесуели не уточнив, хто зазіхає на його життя.

Раніше на тій же прес-конференції він заявив, що колишні військові у Венесуелі нібито готують проти нього змову за допомоги США.

Сесія Генасамблеї ООН, на засіданнях якої Мадуро не був з 2015 року, відкрилася у вівторок.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.