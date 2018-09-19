Вчені застерігають: в йогуртах забагато цукру

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Більшість йогуртів містить багато цукру, і людям не варто заспокоювати себе, думаючи, що вони належать до здорових продуктів, стверджують дослідники.

Вони зробили такий висновок після вивчення майже 900 йогуртів, які продають у супермаркетах Великої Британії.

Дослідження показало, що органічні йогурти - одні з найбільш сповнених цукром різновидів цього продукту.

Тільки натуральний і грецький йогурти можна вважати продуктами із низьким вмістом цукру.

Зараз органи системи охорони здоров'я Великої Британії заохочують виробників скорочувати кількість цукру в продуктах.

Йогурти увійшли до переліку продуктів, у яких потрібно зменшити вміст цукру.

Дослідження провели незабаром після започаткування програми скорочення кількості цукру у продуктах.

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Не дивно, що йогуртові десерти містять найбільше цукру - в середньому 16,4 г на 100 г.

До цієї категорії також входять деякі продукти, які не містять йогурт, такі як шоколадний мус та крем-карамель.

Другим за рівнем вмісту цукру продуктом є органічний йогурт 13,1 г на 100 г.

Дитячі йогурти, як правило, містять 10,8 г на 100 г, це еквівалент понад двох кубиків цукру, констатує дослідження.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує дітям у віці від чотирьох до шести років вживати не більше 19 г цукру, або п'ять кубиків на день. Також рекомендують, щоб люди віком від семи до десяти років споживали менш як 24 г на день.

До продуктів із низьким вмістом цукру належать ті, які мають не більше 5 г цукру на 100 г продукту.

Лише 9% продуктів, які дослідили науковці, відповідали цій вимозі.

Скільки цукру у йогурті?

Десертні - 16,4 г на 100 г

Органічні - 13,1 г на 100 г

Ароматизовані - 12 г на 100 г

Фруктові - 11,9 г на 100 г

Дитячі - 10,8 г на 100 г

З молочних замінників - 9,2 г на 100 г

Питні - 9,1 г на 100 г

Натуральні та грецькі - 5 г на 100 г

З часу проведення дослідження, яке провели наприкінці 2016 року, вдалося досягнути прогресу щодо зниження вмісту цукру у йогуртах.

Звіт, який опублікували у травні, показав, що за перший рік кампанії цей показник скоротився на 6%. До 2020 року очікують зниження на 20%.

Головний дієтолог Агентства охорони здоров'я Великої Британії доктор Елісон Тедстоун заявила про "позитивні кроки" на цьому шляху.

Але доктор Бернадетт Мур, провідний науковець цього дослідження, сказала: "Навіть якщо ми врахуємо це зменшення, більшість цих йогуртів все ще не вважаються продуктами з низьким вмістом цукру".

"Я думаю, що люди, в тому числі й батьки, здивуються, дізнавшись, скільки цукру міститься в йогурті".

"Моя порада полягає в тому, аби купувати натуральний йогурт і змішувати його з власними фруктами".

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