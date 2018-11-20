Кропивницька, але без Січеславської: Рада почала змінювати назви двох областей
Верховна Рада України відправила на оцінку в Конституційний суд законопроект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку, а от початок перейменування Дніпропетровської області на Січеславську провалився.
Проект щодо Кіровоградської області підтримали 239 депутатів, а Дніпропетровської - всього 208 при необхідних 226.
"Сподіваюсь, що у найближчий період внесуть нову постанову про перейменування Дніпропетровської області", - заявив після провального голосування спікер парламенту Андрій Парубій.
Такі зміни назв хочуть ухвалити у межах декомунізації.
Ще у 2016 році парламент перейменував центри обох регіонів на Дніпро і Кропивницький, однак оскільки назви областей згадані у Конституції, то їхнє перейменування потребувало складнішої процедури.
Після першого голосування у Раді Конституційний суд має дати свій висновок щодо проекту перейменування. Якщо він буде позитивний, то депутати можуть схвалити ці зміни до Конституції вже на наступній сесії парламенту, яка відкриється у лютому 2019 року.
Для остаточного схвалення будуть потрібні голоси щонайменше 300 парламентарів.
Також Верховна Рада 20 листопада окремою постановою перейменувала Кіровоградський район - на Кропивницький район. Це рішення набуде чинності одразу після підписання спікером та офіційної публікації.
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У Верховній Раді також зареєстрований проект змін до Конституції щодо децентралізації, яким взагалі пропонується прибрати з Основного закону назви всіх областей, а залишити тільки їхню кількість.
Той проект у першому читанні проголосували в 2015 році, проте більше Рада його не розглядала через скандальні положення щодо особливого самоврядування на Донбасі.
В честь чого перейменовують?
Кіровоградську область хочуть перейменувати у Кропивницьку на честь Марка Кропивницького, одного із засновників українського професійного театру, який жив і працював там.
"Саме завдяки його діяльності місто [Кропивницький] й область тепер пов'язують з театральним мистецтвом. У місті й нині продовжує працювати започаткований ним театр, який носить його ім'я", - йдеться у пояснювальній записці до закону про перейменування Кіровоградщини.
А Дніпропетровську область пропонують перейменувати на Січеславську на честь того, що у ХVІ-ХVIII століттях регіон був "козацьким краєм", де розташовувалися, за даними ініціаторів змін, п'ять із восьми Запорозьких Січей.
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Історик Інституту української археографії та джерелознавства Віктор Брехуненко, під час обговорень перейменування, зазначав, що саме з території нинішньої Дніпропетровщини у XVII столітті почалося повстання Богдана Хмельницького 1648 року, і тут було місце першої його великої перемоги - Жовті Води.
Перейменувати на Січеслав пропонували і колишній Дніпропетровськ - саме таку неофіційну назву мало місто у 1918-1921 роках.
Утім, місцеві жителі та Верховна Рада цю ідею не підтримали, й Дніпропетровськ у підсумку став Дніпром.
Старі назви
Чинні назви двох регіонів пов'язані з колишніми більшовицькими діячами Сергієм Кіровим та Григорієм Петровським, яким приписують причетність до організації Голодомору в Україні в 1932-1933.
Під час дебатів у парламенті частина депутатів вказувала, що напередодні 85-ї річниці Голодомору Верховна Рада має прибрати ім'я Петровського та Кірова з назви областей.
Водночас опоненти перейменувань наполягають на збереженні цих назв заради економії коштів.
В "Опозиційному блоці", наприклад, пропонували перейменувати Дніпропетровськ і Дніпропетровську область лише формально - й назвати місто та регіон вже не на честь радянського діяча Петровського, а на честь апостола Петра.
Також були пропозиції перейменувати область на Дніпровську.
А Кіровоград та область ще пропонували перейменувати на Єлисаветград і Єлисаветградщину - так місто й регіон називалися з 1784 по 1924 роки.
Інші варіанти назв для екс-Кіровогорада - Інгульськ та Златопіль - також у підсумку були відкинуті.
Під час обговорення в парламенті лунала пропозиція дати Кіровоградській області "компромісну назву" - Центральноукраїнська область.
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