Кропивницька, але без Січеславської: Рада почала змінювати назви двох областей

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дніпропеторвщину хочуть перейменувати на честь козацького минулого краю

Верховна Рада України відправила на оцінку в Конституційний суд законопроект про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку, а от початок перейменування Дніпропетровської області на Січеславську провалився.

Проект щодо Кіровоградської області підтримали 239 депутатів, а Дніпропетровської - всього 208 при необхідних 226.

"Сподіваюсь, що у найближчий період внесуть нову постанову про перейменування Дніпропетровської області", - заявив після провального голосування спікер парламенту Андрій Парубій.

Такі зміни назв хочуть ухвалити у межах декомунізації.

Ще у 2016 році парламент перейменував центри обох регіонів на Дніпро і Кропивницький, однак оскільки назви областей згадані у Конституції, то їхнє перейменування потребувало складнішої процедури.

Після першого голосування у Раді Конституційний суд має дати свій висновок щодо проекту перейменування. Якщо він буде позитивний, то депутати можуть схвалити ці зміни до Конституції вже на наступній сесії парламенту, яка відкриється у лютому 2019 року.

Для остаточного схвалення будуть потрібні голоси щонайменше 300 парламентарів.

Також Верховна Рада 20 листопада окремою постановою перейменувала Кіровоградський район - на Кропивницький район. Це рішення набуде чинності одразу після підписання спікером та офіційної публікації.

У Верховній Раді також зареєстрований проект змін до Конституції щодо децентралізації, яким взагалі пропонується прибрати з Основного закону назви всіх областей, а залишити тільки їхню кількість.

Той проект у першому читанні проголосували в 2015 році, проте більше Рада його не розглядала через скандальні положення щодо особливого самоврядування на Донбасі.

В честь чого перейменовують?

Кіровоградську область хочуть перейменувати у Кропивницьку на честь Марка Кропивницького, одного із засновників українського професійного театру, який жив і працював там.

Копирайт изображения Укрінформ

"Саме завдяки його діяльності місто [Кропивницький] й область тепер пов'язують з театральним мистецтвом. У місті й нині продовжує працювати започаткований ним театр, який носить його ім'я", - йдеться у пояснювальній записці до закону про перейменування Кіровоградщини.

А Дніпропетровську область пропонують перейменувати на Січеславську на честь того, що у ХVІ-ХVIII століттях регіон був "козацьким краєм", де розташовувалися, за даними ініціаторів змін, п'ять із восьми Запорозьких Січей.

Історик Інституту української археографії та джерелознавства Віктор Брехуненко, під час обговорень перейменування, зазначав, що саме з території нинішньої Дніпропетровщини у XVII столітті почалося повстання Богдана Хмельницького 1648 року, і тут було місце першої його великої перемоги - Жовті Води.

Перейменувати на Січеслав пропонували і колишній Дніпропетровськ - саме таку неофіційну назву мало місто у 1918-1921 роках.

Утім, місцеві жителі та Верховна Рада цю ідею не підтримали, й Дніпропетровськ у підсумку став Дніпром.

Старі назви

Копирайт изображения Громадська підтримка "Січеславська ТАК"/Укрінформ Image caption Дніпропетровщина поєднує в собі козацьке та радянське минуле. Ліворуч - символіка прихильників перейменування на Січеславщину, праворуч - знесений у 2016 році пам'ятник радянському діячу Григорію Петровському

Чинні назви двох регіонів пов'язані з колишніми більшовицькими діячами Сергієм Кіровим та Григорієм Петровським, яким приписують причетність до організації Голодомору в Україні в 1932-1933.

Під час дебатів у парламенті частина депутатів вказувала, що напередодні 85-ї річниці Голодомору Верховна Рада має прибрати ім'я Петровського та Кірова з назви областей.

Водночас опоненти перейменувань наполягають на збереженні цих назв заради економії коштів.

В "Опозиційному блоці", наприклад, пропонували перейменувати Дніпропетровськ і Дніпропетровську область лише формально - й назвати місто та регіон вже не на честь радянського діяча Петровського, а на честь апостола Петра.

Також були пропозиції перейменувати область на Дніпровську.

Image caption Серед варіантів перейменування Кіровограда була й стара назва Єлисаветград

А Кіровоград та область ще пропонували перейменувати на Єлисаветград і Єлисаветградщину - так місто й регіон називалися з 1784 по 1924 роки.

Інші варіанти назв для екс-Кіровогорада - Інгульськ та Златопіль - також у підсумку були відкинуті.

Під час обговорення в парламенті лунала пропозиція дати Кіровоградській області "компромісну назву" - Центральноукраїнська область.

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