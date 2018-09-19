296 км/год: Американка встановила світовий рекорд з їзди на велосипеді

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Американка Деніс Мюллер-Коренек встановила світовий рекорд швидкості їзди на велосипеді: жінці вдалося розігнатись до 296 кілометрів на годину.

Заїзд проходив на трасі, що розташована на дні висохлого озера Бонневіль в штаті Юта. Його рівна поверхня зменшує тертя, тому саме тут постійно влаштовують автомобільні заїзди для досягнення максимальної швидкості.

Попередній світовий рекорд належав Фреду Ромпельбергу з Нідерландів: в 1995 році він зміг на велосипеді досягти швидкості 268,7 км/год.

Рекорд серед жінок належав самій Мюллер-Коренек: в 2016-му вона розігналася до 237,7 км/год.

Велосипед 45-річної спортсменки був прикріплений до спеціального автомобіля, який розігнав її до швидкості 150 км/год.

Потім трос відкріпився - далі Мюллер-Коренек розганялася самостійно.

Для порівняння - швидкість в 296 км/год, якої вдалося досягти Мюллер-Коренек, приблизно дорівнює тій швидкості, яку літак Boeing 747 має в момент, коли під час зльоту відривається від землі.

"Це була божевільна поїздка, і вона вартує тих років, які були витрачені на те, аби стати найшвидшим велосипедистом планети", - каже Мюллер-Коренек.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До швидкості 150 км/год спортсменку розганяв спеціальний автомобіль

Копирайт изображения Getty Images Image caption За кермом авто сиділа професійна гонщиця Ши Холбрук

Копирайт изображения Matt Ben Stone

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