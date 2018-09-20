Роботи-медузи спостерігатимуть за кораловими рифами: навіщо

Копирайт изображения FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY Image caption Роботи-медузи пересуваються за допомогою гумових щупалець

Вчені створили флот із робот-медуз для моніторингу делікатних підводних екосистем, у тому числі коралових рифів.

Підводні дрони винайшли інженери в Атлантичному університеті Флориди. Пристрій плаває за допомогою кілець гідравлічних щупалець.

Роботи можуть пролазити крізь невеликі отвори, не завдаючи шкоди рифу.

Один експерт схвалив дизайн, але попередив, що штучних медуз можуть з'їсти черепахи.

Роботи - гнучкі, шириною 20 см роботи, змодельовані з місячної медузи на ранніх стадіях її розвитку.

Професор Ерік Енгеберг з Атлантичного університету Флориди, вважає, що такий дизайн матиме менший вплив на екологію, ніж дрон у вигляді підводного човна.

"Міні-підводні човни - жорсткі за формою і зазвичай використовують гвинт для пересування", - сказав він.

"Гвинти можуть пошкодити риф, а жорстка оболонка судна може завдати шкоди делікатним екосистемам, у випадку зіткнення".

"М'який робот-медуза може уникнути цих проблем за допомогою своєї нетипової конструкції та способу пересування, натхненному біологією".

Копирайт изображения FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY Image caption Підводні роботи можуть пролазити крізь невеликі отвори

Для переміщення роботи використовують вісім силіконових щупалець, що приводяться в дію насосами.

Вода наповнює щупальця, а потім - коли насоси вимикаються - знову повертається в навколишнє море.

Це рухає робота-медузу вперед і створює схожий до природного рух.

Інші дослідники також створюють роботів за образом медузи.

Наприклад, команда Техаського університету в Далласі проводила випробування робота, який працює на водні.

Інженери компанії Virginia Tech експериментували з механічною медузою розміром 1,7 метра.

Прототипи з Атлантичного університету Флориди набагато менші - лише 20 см завширшки.

Вони також можуть плавати без під'єднання до чогось, а тому, якщо інженери не будуть обережні, то вони зможуть уплисти.

"Важливо стежити за їх розташуванням, щоб підібрати після місії", - сказав професор Енгберг.

Корм для черепах?

Створити робота, взявши за основу реальний організм, - це "чудова ідея", вважає професор Джон Тернер, морський біолог в Університеті Бангор.

Різкі рухи робота може і не будуть ідеальними для запису відео або звуку, але професор Тернер заявив, що може спостерігати за станом здоров'я рифа, наприклад, помічаючи зміни рівня кисню або ознаки ерозії.

"Звичайно, існує ризик того, що робота з'їдять морські черепахи, морські ссавці та великі риби", - сказав він BBC.

Професор Тернер додав, що робот може бути "шкідливим для нещасної тварини, яка його проковтне".

За його словами, дизайнери повинні розглянути можливість додавання акустичного попереджувального пристрою або зробити медузу "неприємною на смак".

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