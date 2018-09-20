Маленька класика: Sony представила ігрову міні-консоль PlayStation Classic
Sony представила мініатюрну версію своєї першої ігрової консолі PlayStation, яку компанія випустила ще у 1994 році.
Міні-версія пристрою матиме 20 ретро-ігр, у тому числі Final Fantasy VII та Tekken 3.
PlayStation Classic має розмір приблизно в половину оригіналу і має надійти у продаж 3 грудня.
Один з експертів вважає, що ностальгія викликає інтерес до ретро-консолей, які дають можливість зробити класичні відеоігри більш доступними.
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Ця консоль - перший відеоігровий пристрій Sony, який отримає таку зменшену версію.
Компанія Nintendo раніше робила міні-версії своїх консолей NES і SNES, які також мали набір попередньо завантажених класичних ігор.
Серед інших ігор, які будуть у новій консолі Sony, є Ridge Racer Type 4, рольова гра Wild Arms та платформер від першої особи Jumping Flash.
Пристрій продаватимуть за 99,99 долара Крім міні-консолі, у комплект входитимуть: кабель HDMI для підключення до телевізора та два провідних контролери.
Дизайн консолі залишився вірним оригіналу - вона навіть матиме кнопку для виймання диску, попри відсутність фактичного програвача дисків.
Замість цього, натиснувши кнопку користувач зможе змінити гру.
Консоль випустять рівно у день 24-ї річниці з моменту запуску першої PlayStation, яка надійшла до продажу в Японії 3 грудня 1994 року.
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