Сутички за іноземних добровольців під Радою: поранили поліцейського

В ході сутичок під Верховною Радою постраждав один з правоохоронців, повідомляє кореспондент ВВС News Україна з-під Ради.

У четвер зранку кілька сотень протестувальників з "Національного корпусу" та ветерани Азову проводили акцію на підтримку іноземних добровольців АТО під стінами парламенту, вони вигукували гасло "Паспорт добровольцям!".

Один з поліцейських дістав поранення ноги під час того, як між протестувальниками та правоохоронцями почалися сутички.

Постраждалому надали медичну допомогу, поранену ногу перебинтували, рана на ній не кровоточила.

Протесьтувальники вимагають спростити надання українського громадянства іноземцям, що воювали за Україну на Донбасі.

Учасники акції раптово кинулись на прорив до будівлі парламенту, зчинилася сутичка, активісти кинули декілька шумових гранат.

Як правоохоронець отримав поранення, поки що невідомо.

Громадський порядок під Верховною Радою забезпечують кілька сотень поліцейських та бійців Нацгвардії з щитами, зазначає наш кореспондент.

Після початку сутичок вони перекрили входи до будівлі парламенту.

Image caption Правоохоронці перекрили входи до Ради

На місці також присутні пожежні та медики.

Мітинг продовжується.

Представники "Національного корпусу" заявили ВВС News Україна, що не хотіли прориватись до будівлі парламенту, а хотіли передати спікеру Верховної Ради Андрію Парубію листівку стосовно законопроекту про спрощення процедури надання українського громадянства іноземцям, що воювали за Україну.

За їх словами, представники поліції не пустили їх до будівлі, внаслідок чого й почалася сутичка. При цьому шумову гранату кинули самі правоохоронці, стверждують протестувальники.

Наразі до учасників акції вийшов радник спікера.

Чим обурені демонстранти?

Учасники мітингу під парламентом 20 вересня вимагають спрощення процедури надання українського громадянства іноземцям, що воювали за Україну на Донбасі.

За словами учасників мітингу, багато добровольців не можуть отримати громадянство України, оскільки не мають усіх необхідних документів.

Але аби отримати ці документи їм необхідно їхати до країни свого походження. У випадку добровольців з-поміж громадян Росії - вони побоюються можливого переслідування при виїзді туди для отримання документів.

Ветерани Азову заявляють, що мають інформацію про 140 добровольців з такою проблемою.

Минулого тижня Генпрокуратура України екстрадувала росіянина Тимура Тумгоєва в Росію за запитом Федеральної служби безпеки Росії.

Прихильники Тимура Тумгоєва стверджують, що росіянин воював в АТО на боці України.

ФСБ підозрює Тумгоєва в участі в одному з військових угруповань у Сирії, що входило до угруповання "Ісламська держава" і воювало проти військ Башара Асада.

При затриманні в Україні йому інкримінували прострочену довідку шукача притулку.

Раніше він двічі звертався до міграційної служби України з проханням про отримання статусу біженця, але йому відмовили.

Юрій Луценко заявив, що підтвердження участі в АТО вже є підставою для відмови у видачі людини Росії, але у випадку Тумгоєва таких підтверджень не було.

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