Час худнути? Переконайтесь, що споживаєте правильні калорії

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Британський фонд харчування вводить нове поняття - "якісна калорія", щоб змусити людей серйозніше замислитися над тим, що вони їдять.

Більшість дорослих споживає занадто багато калорій, але просто підраховувати і намагатися скорочувати їхню кількість - заняття малоефективне, вважають дієтологи фонду. Виявляється, калорії бувають різні.

Фахівці сподіваються переконати людей в необхідності звертати увагу на поживні якості продуктів, щоб самим навчитися вибирати правильні, тобто якісні калорії.

Служба громадської охорони здоров'я Англії (PHE) заявляє, що надлишок калорій є головною причиною ожиріння. Боротьба з цією проблемою стала пріоритетним завданням.

Калорії забезпечують людину енергією: жінкам потрібно близько 2 тис. калорій на день, а чоловікам - близько 2,5 тис. Служба громадської охорони здоров'я радить споживати калорії за такою схемою:

400 за сніданком

600 за обідом

600 за вечерею

і залишати місце для пари корисних напоїв і закусок

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На пакуваннях продуктів практично завжди вказано кількість калорій, однак вибрати найбільш корисні вже складніше.

30 грамів (жменька) горіхів містить приблизно 174 ккал, як і два шоколадних печива, проте Британський фонд харчування зазначає, що горіхи містять якісні калорії, а печиво - ні.

Авокадо містить безліч корисних поживних речовин, і хоча воно більш калорійне, ніж більшість свіжих овочів і фруктів, ці калорії якісні.

Низькокалорійне пиво - не є поживним.

Висококалорійні і низькокалорійні продукти

Висококалорійні продукти зазвичай менш корисні, але не завжди. Також далеко не завжди найкориснішими є і продукти, які рекламують як низькокалорійні.

Низькокалорійними вважаються продукти, що містять:

Не більше 40 ккал на порцію, якщо це тверда їжа

Не більше 20 ккал на 100 мл, якщо це напій

Нуль калорій. Це як?

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Виробникам дозволяють заявляти, що їхня продукція не має калорій, якщо в порції менш як п'ять калорій. Але ці калорії все одно мають значення!

Пляшка дієтичного безкалорійного газованого напою містить 10 ккал - стільки ж, скільки маленька морквина. Але в моркви, на відміну від газованої води, якісні калорії.

Порожні калорії

Експерти часто називають порожніми калорії, що містяться в алкоголі, а також в будь-якій їжі і напоях з високим вмістом цукру і низькою поживною цінністю.

У льодяники, наприклад, приблизно 45 ккал, трохи більше, ніж в яблуці. Але ці калорії - порожні, а яблучні - якісні.

Приховані калорії

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Коли ми говоримо про приховані калорії, найчастіше йдеться про продукти, що містять більше калорій, ніж можна було подумати.

125-грамовий пакунок низькокалорійного йогурту містить понад 100 ккал - більше, ніж вкрите шоколадом печиво. Але йогурт без добавок і наповнювачів з парою ягід, посипаний гранолою з низьким вмістом цукру, набагато корисніший з точки зору поживної цінності своїх калорій.

Ресторанні калорії

Згідно з дослідженням, яке провів британський уряд, майже четверту частину всіх калорій споживають поза домом.

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Зараз все більше кафе та ресторанів надають клієнтам інформацію про калорійність своїх продуктів. Але стежити за їхньою кількістю досить складно, особливо якщо ви додаєте додаткові інгредієнти до своєї страви.

Середня порція кави лате (приготованого з напівжирним молоком) містить приблизно 78 ккал. Але якщо додати трохи ванільного сиропу, кількість калорій зросте більш як в два рази - до 175. А користі від додаткових калорій не буде ніякої.

Обирайте правильно

Англійські дієтологи рекомендують таку дієту:

багато фруктів і овочів

продукти, що містять крохмаль, зокрема, цілозерновий хліб, макарони і рис

білок - з м'яса, риби, молочних продуктів або зернобобових

трохи жиру

Необхідно скоротити споживання:

солодких газованих напоїв

алкоголю

солодких мюслів (сухих сніданків із зернових) і кукурудзяних пластівців

тістечок

печива

випічки

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Якщо вам потрібно худнути, Національна система охорони здоров'я Великобританії (NHS) радить скидати близько 0,5-1 кг на тиждень, споживаючи на 500-600 ккал менше, ніж необхідно.

"Якщо ви споживаєте дуже багато калорій, то вам, звісно, потрібно скорочувати їхню кількість. Але треба стежити і за тим, щоб ті, що залишилися, були ціннішими, - радить доктор Френкі Філліпс з Британської асоціації дієтологів. - Якщо стежити тільки за чимось одним, наприклад, за скороченням жирів або цукру, або калорій, виникає ризик позбавити себе важливих поживних речовин".

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