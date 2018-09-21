BBC News Україна додає до Книги року ВВС номінацію "Есеїстика"

У літературній премії ВВС News Україна Книга року ВВС з'явилась нова номінація. Разом із нагородженням найкращих художніх творів українською мовою - Книга року BBC та Дитяча Книга року BBC, яке відбувається у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), ВВС також відзначатиме найкращі роботи у категорії Книга року ВВС - Есеїстика.

За 14-річною традицією, про старт щорічною літературної премії оголосили на Книжковому ярмарку та Літературному фестивалі у Львові, де ВВС News Україна провела круглий стіл на тему "Дописи у соцмережах, есеї та література: як одне перетікає в інше".

Головний редактор BBC News Україна Ніна Кур'ята коментує: "Останнім часом ми спостерігаємо появу великої кількості високоякісних літературних есеїв, які посідають особливе місце між публіцистикою і літературою. Ми вирішили створити спеціальну номінацію, щоб відзначити найкращі зразки цієї творчості".

Культурний радник ЄБРР Світлана Пиркало додає: "Книга року ВВС росте разом з українською літературою, і щороку публікується безліч дивовижних нових книг для дорослих та дітей, вартих уваги. Рішення приймати на конкурс перекладні роботи з інших мов України об'єднало багатомовну українську літературу. А зараз ми з нетерпінням чекаємо на книги у новій категорії літературних есеїв".

Переможців Книги року ВВС визначатимуть у трьох категоріях, враховуючи також переклади книг українських авторів, які пишуть всіма мовами народів, що проживають в Україні. До складу журі конкурсу входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська Академія",

Ольга Герасим'юк, журналіст, член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення,

Віталій Жежера, письменник, журналіст,

Тарас Лютий, філософ, письменник,

Світлана Пиркало, культурний радник ЄБРР,

Марта Шокало, випусковий редактор BBC News Україна, координатор премії.

Переможець у кожній категорії отримає винагороду £1000 у гривневому еквіваленті. Видавці Книги року ВВС, Дитячої Книги року ВВС та Книги року ВВС - Есеїстика матимуть право використовувати логотипи Книги року ВВС у подальших виданнях цих книг.

Видавці можуть подати до трьох книг у кожній категорії та до двох нових книжок попередніх переможців. Представлені книги мають бути українською мовою (оригінальні твори або переклади), опубліковані протягом останніх 12 місяців.

З детальними правилами конкурсу й умовами конфіденційності можна ознайомитися за посиланням:

Видавці можуть пропонувати номінантів з 21 вересня по 5 жовтня 2018 року.

Читачі можуть надсилати свої відгуки про книги з 15 жовтня по 3 грудня 2018 року.

Щоб ознайомитися з детальними умовами конкурсу, перейдіть на сторінку bbc.ua.

Довгі списки у кожній категорії обере редакція BBC News Україна. Журі оберуть короткі списки і переможців.

Кінцевий термін подання творів - п'ятниця, 5 жовтня 2018 року. Переможців оголосять у п'ятницю, 14 грудня 2018 року.

Переможцями Книги року ВВС - 2017 стали: "Земля загублених або маленькі страшні казки" Катерини Калитко (Книга року) та "Комп і компанія" Анни Коршунової (Дитяча Книга року).

Культурна програма ЄБРР стала партнером Книги року ВВС у 2012 році, коли до премії додали номінацію Дитяча Книга року.

Список переможців минулих років:

2017 - Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС), Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча книга року ВВС).

2016 - Таня Малярчук "Забуття" (Книга року ВВС), Галина Ткачук "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС)

2015 - Василь Махно "Дім у Бейтінг Голлов", Андрій Бачинський "140 децибелів тиші"

2014 - Софія Андрухович "Фелікс Австрія", Катя Штанко "Дракони, вперед!"

2013 - Ярослав Мельник "Далекий простір", Мар'яна і Тарас Прохасько "Хто зробить сніг"

2012 - Юрій Винничук "Танго смерті", Леся Воронина "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів"

2011 - Володимир Рутківський "Cині води"

2010 - Сергій Жадан "Ворошиловград"

2009 - Іздрик "ТАКЕ"

2008 - Люко Дашвар "Молоко з кров'ю"

2007 - Володимир Діброва "Андріївський узвіз"

2006 - Сергій Жадан "Капітал"

2005 - Юрій Винничук "Весняні ігри в осінніх садах"

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