Японія просить регбістів з усього світу ховати татуювання. Чому?
Наступного року в Японії проходитиме чемпіонат світу з регбі. Країна вже звернулася до збірних з усього світу і повідомила, що гравці з татуюваннями повинні будуть їх ховати.
Влада Японії побоюється, що багатьох жителів країни татуювання можуть обурити. Тут вони досі асоціюються кримінальним світом - зокрема, з якудзою - злочинними мафіозними угрупованнями, відомими на весь світ.
В Японії людей з татуюваннями, навіть, якщо йдеться про туристів, часто не пускають до басейнів і саун.
Влада країни проінформувала регбістів, які приїдуть на міжнародний турнір, що ті матимуть одягати жилети, або інші предмети одягу, що прикриватимуть тату.
Татуювання дуже популярні серед гравців в регбі, особливо з-поміж представників острівних народів Тихого океану.
Керівник турніру Алан Джилпін каже, що наразі жодна зі збірних не висловила заперечень щодо заборони.
"Коли ми підняли це питання близько року тому, ми розраховували на негативну реакцію, проте досі не отримали жодних скарг", - заявив пан Джилпін.
"Ми провели багато розмов з представниками збірних, аби вони поставилися до ситуації з розумінням".
"Ідея в тому, аби вони носили спеціальний одяг в басейнах або в спортзалах. Збірні погодились придбати таке екіпірування, аби продемонструвати повагу до японської культури", - додав Джилпін.
Новозеландська збірна, одна з найсильніших команд у світі, вже підтвердила, що візьме прохання Японії до уваги.
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"Коли наша команда відвідує інші країни, ми намагаємося з повагою ставитися до місцевих звичаїв та культури, і ця позиція не зміниться ні цього року, ні наступного", - каже Найджел Касс, голова Федерації регбі Нової Зеландії.
У 2016 році японське державне агентство з питань туризму закликало спа-салони країни пом'якшити свої правила щодо татуювань з огляду на те, що ставлення до них в Японії та за її межами відрізняються.
Агентство запропонувало виділити для клієнтів з тату окремі години відвідування або давати їм наклейки, якими вони б могли заклеювати татуювання.
Дослідження 2015 року показало, що 56% японських готелів не дозволяють татуйованим клієнтам відвідувати сауни та басейни.
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