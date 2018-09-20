Японія просить регбістів з усього світу ховати татуювання. Чому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гравець австралійської збірної з регбі Ізраель Фолау

Наступного року в Японії проходитиме чемпіонат світу з регбі. Країна вже звернулася до збірних з усього світу і повідомила, що гравці з татуюваннями повинні будуть їх ховати.

Влада Японії побоюється, що багатьох жителів країни татуювання можуть обурити. Тут вони досі асоціюються кримінальним світом - зокрема, з якудзою - злочинними мафіозними угрупованнями, відомими на весь світ.

В Японії людей з татуюваннями, навіть, якщо йдеться про туристів, часто не пускають до басейнів і саун.

Влада країни проінформувала регбістів, які приїдуть на міжнародний турнір, що ті матимуть одягати жилети, або інші предмети одягу, що прикриватимуть тату.

Татуювання дуже популярні серед гравців в регбі, особливо з-поміж представників острівних народів Тихого океану.

Керівник турніру Алан Джилпін каже, що наразі жодна зі збірних не висловила заперечень щодо заборони.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Збірна Нової Зеландії з регбі

"Коли ми підняли це питання близько року тому, ми розраховували на негативну реакцію, проте досі не отримали жодних скарг", - заявив пан Джилпін.

"Ми провели багато розмов з представниками збірних, аби вони поставилися до ситуації з розумінням".

"Ідея в тому, аби вони носили спеціальний одяг в басейнах або в спортзалах. Збірні погодились придбати таке екіпірування, аби продемонструвати повагу до японської культури", - додав Джилпін.

Новозеландська збірна, одна з найсильніших команд у світі, вже підтвердила, що візьме прохання Японії до уваги.

"Коли наша команда відвідує інші країни, ми намагаємося з повагою ставитися до місцевих звичаїв та культури, і ця позиція не зміниться ні цього року, ні наступного", - каже Найджел Касс, голова Федерації регбі Нової Зеландії.

У 2016 році японське державне агентство з питань туризму закликало спа-салони країни пом'якшити свої правила щодо татуювань з огляду на те, що ставлення до них в Японії та за її межами відрізняються.

Агентство запропонувало виділити для клієнтів з тату окремі години відвідування або давати їм наклейки, якими вони б могли заклеювати татуювання.

Дослідження 2015 року показало, що 56% японських готелів не дозволяють татуйованим клієнтам відвідувати сауни та басейни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Японії татуювання асоціюються з якудзою

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