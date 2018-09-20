Російське антидопінгове агентство поновили у правах

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Виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проголосував за поновлення статусу Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), діяльність якого призупинили у 2015 році.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому WADA, яке відбулося у четвер на Сейшельських Островах. За нього проголосували дев'ять членів з 12.

РУСАДА можуть знову відсторонити, якщо російська сторона до кінця року не надасть доступу до даних московської антидопінгової лабораторії.

Російський віце-прем'єр Ольга Голодець, яку курує спорт, привітала рішення WADA.

"Протягом останніх років в Росії зробили величезну роботу зі створення прозорих та зрозумілих умов протидії допінгу. Вперше ухвалили зміни на законодавчому рівні, які передбачають кримінальну відповідальність за схиляння до вживання заборонених препаратів. Затверджено перелік речовин і методів, неприпустимих у спорті", - сказала Голодець.

14 вересня стало відомо, що комітет з відповідності WADA рекомендував виконкому організації поновити РУСАДА на засіданні 20 вересня.

Проти цього висловилися антидопінгові агенції 13 країн, серед них США, Канада та Велика Британія, а також Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (ІААФ).

Вони відзначили, що Росія не виконала у повному обсязі вимоги для відновлення РУСАДА, зокрема, не визнала висновки доповіді професора Річарда Макларена про маніпуляції в російській антидопінговій системі.

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За інформацією BBC, керівництво WADA запропонувало російській стороні спрощенні умови для відновлення статусу РУСАДА, і вона на них погодилась.

Діяльність РУСАДА призупинили в листопаді 2015 року після того, як незалежна комісія оприлюднила доповідь про виявлену в Росії систему застосування та приховування допінгу, яку підтримують на найвищому рівні.

Це призвело до недопущення всієї російської збірної до Паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Частково відсторонили й спортсменів, які мали взяти участь в Олімпійських іграх - рішення про їхній допуск ухвалювали міжнародні федерації з різних видів спорту.

Доповідь незалежної комісії WADA склали, серед іншого, з урахуванням свідчень колишнього голови московської лабораторії РУСАДА Григорія Родченкова, який став інформатором WADA.

У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив відсторонити російську збірну від зимової Олімпіади в Пхьончхані, яка пройшла у лютому 2018 року. На Іграх змогли виступити лише ті російські спортсмени, яких раніше не запідозрили у використанні заборонених препаратів. Вони поїхали в Південну Корею як "олімпійські спортсмени з Росії".

Після завершення Ігор у Пхьончхані МОК поновив членство Росії в організації.

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