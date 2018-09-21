Реклама Diesel з Ніккі Мінаж збурила скандал. Що з нею не так?

Копирайт изображения Diesel

Виробник одягу випустив рекламу проти кібербулінгу, в якій знялася Ніккі Мінаж. Участь американської співачки розгнівала багатьох інтернет-користувачів.

Окрім Ніккі Мінаж, в рекламі знялися Белла Торн, Гуччі Мейн, Барбі Ферейра та інші зірки - всі вони були одягнені в одяг Diesel з написами образ, які вони щоденно отримують у соцмережах.

Насміхаючись над ненависниками, південнокорейський актор Ю А Ін презирливо дивиться на публіку в одязі з написом "Цинік", а Белла Торн танцює в кімнаті, що імітує атмосферу вулиці червоних ліхтарів. Надпис на її футболці - "Хвойда": саме такі повідомлення вона нібито постійно отримує від хейтерів.

Ключовий посил реклами - чим більше ти виставляєш напоказ, тим менше тебе турбують образи з боку інших.

Загальну ідею реклами інтернет-користувачі оцінили позитивно, проте вибір героїв відео у багатьох викликав запитання.

В першу чергу Diesel критикували через запрошення Ніккі Мінаж.

"Ви, мабуть, знущаєтесь? Ніккі Мінаж - одна з найвідоміших буллі у сфері розваг", - писав один з користувачів.

"Вона буквально інструктувала своїх прихильників щодо того, як атакувати людей онлайн. Як після цього можна перетворювати її на обличчя реклами, що виступає проти кібербулінгу?", - обурювався інший.

У чому звинувачують Ніккі Мінаж?

Про те, що вони стали жертвою кібербулінгу, влаштованого Ніккі Мінаж, заявляли принаймні дві людини: Джером Траммел і Вонна Томпсон.

Траммел каже, що співачка закликала прихильників "атакувати" його у соцмережах після того, як він критично висловився щодо неї в одному з інтерв'ю журналу Elle.

Вонна Томпсон стверджує, що отримувала прямі погрози з боку Мінаж, а згодом була звільнена з роботи. Жінка працювала музичним журналістом.

"Коли я отримала повідомлення, то була шокована, але спочатку подумала що, мабуть, мені пишуть з фейкового акаунту. Я продовжувала перезавантажувати сторінку в браузері, сподіваючись, не те, що все так і є. Однак на моє здивування, профіль був справжнім", - каже Томпсон.

Сама співачка всі звинувачення на свою адресу відкидає і стверджує, що нікому не погрожувала.

В Diesel у відповідь на критику заявили, що підтримують всіх, хто ставав об'єктом ненависті. "Ніккі - одна з таких людей", - додали представники компанії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.