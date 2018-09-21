У Сомалі військові випадково вбили дитину, коли розчищали дорогу

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Чотирьох солдат, яких підозрюють у вбивстві 9-річної Деки Дахір, вже затримала місцева поліція.

За даними Amnesty International, Дахір разом з іншими дітьми їхала на шкільному автобусі, коли потрапила в затор у місті Могадішо, столиці Сомалі.

В якийсь момент місцеві військові відкрили вогонь, щоб налякати інших водіїв і розчистити дорогу для власної автівки. Кулі зачепили автобус з учнями: Дека Дахір померла на місці, ще одна дівчинка отримала поранення.

Дека навчалася у першому класі і якраз поверталася додому після уроків. Куля потрапила їй прямо в голову.

Мама загиблої, Сафія Мохамед Гушов, заявила, що вимагає від влади справедливості: "Я сказала президенту, що хочу, аби вбивця стояв прямо переді мною і дивився мені у вічі".

Батько Деки, Дахір Моалім Алі Фарах каже, що був шокований, коли побачив тіло власної доньки.

"Мій 11-річний син, який теж був в тому автобусі, прийшов додому весь у сльозах і сказав, що вона померла. Я одразу поїхав на місце інциденту - там мені сказали, що дочку відвезли до лікарні".

Не перше ненавмисне вбивство

В понеділок під час схожого інциденту помер місцевий водій таксі: в нього так само випадково вистрілив солдат.

В Сомалі нерідко можна побачити військових які стріляють прямо поруч із цивільними, щоб проїхати крізь місцеві затори.

Голова поліції Абді Мохамед вже пообіцяв, що кожен солдат, що відкриватиме вогонь без причини, буде покараний.

"Ми не дозволимо, аби наші жителі помирали через людей, які, навпаки, мали б їх захищати. Вбити когось і втекти - такого більше не буде. Ми будемо затримувати кожного, хто це зробить", - каже Абді Мохамед.

В Сомалі немає ефективної системи державної влади з 1991 року, коли був повалений режим Сіада Барре.

З того часу країна постійно стикається з численними конфліктами, в яких беруть участь численні озброєні угруповання.

Найбільшою загрозою для уряду є Харакат аш-Шабаб - група, яку пов'язують із Аль-Каєдою.

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