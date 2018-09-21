В Канаді з’явилася вакансія дегустатора коноплі. Яка зарплата?

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Канадська компанія AHLOT (A Higher Level Of Thought) з Торонто шукає охочих стати професійним дегустатором коноплі: за роботу обіцяють платити 50 доларів на годину.

Щоправда, в описі вакансії зазначено, що працювати можна не більш ніж 12 годин на місяць. Також роботодавець обіцяє покрити можливі додаткові витрати на суму до 200 доларів.

Новий співробітник приєднається до так званого Комітету з курування канабісу, що діє всередині компанії, - це підрозділ, який займаєтиметься оцінкою коноплі від різних виробників.

Від кандидатів вимагають мати "самовідданий інтерес до канабісу і вміти відрізняти навіть найтонші властивості різних продуктів".

Майбутній експерт повинен буде заповнювати звіти про продукцію від різних виробників, а також ділитися своїми враженнями від них у соціальних мережах.

В AHLOT зазначають, що вакансію не слід розглядати як основну роботу: щотижня на дегустацію доведеться виділяти від однієї до трьох годин часу. Також претенденти мають бути готовими до короткотривалих відряджень.

Судячи з правил відбору, компанія шукає саме досвідчених поціновувачів коноплі: аби подати заявку на участь у конкурсі, кандидатам доведеться відповісти питання, відповіді на які більшість людей точно не знає.

Надсилати свої заявки можна до 17 жовтня - вакансія відкрита лише для жителів Канади.

Легалізація марихуани в Канаді

Цього року Канада стала другою країною у світі, яка повністю легалізувала марихуану: першою був Уругвай. У багатьох країнах світу також дозволене вживання марихуани, проте лише медичної.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Нові правила запрацюють вже з 17 жовтня.

З цього моменту повнолітні канадці зможуть легально купувати канабіс і канабісову олію, вироблену ліцензованими виробникам, у легальних магазинах, які сплачуватимуть податки.

Марихуану можна буде законно замовити навіть в інтернеті - у так само ліцензованих онлайн-магазинах.

Новий закон є втіленням передвиборчої обіцянки прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Раніше прем'єр заявляв, що столітні закони країни із криміналізації марихуани були неефективними - враховуючи, що, за статистикою, канадці - одні з найбільших споживачів канабісу у світі.

Влада очікує, що нові правила дозволять знищити чорний ринок канабісу та знизять рівень споживання марихуани серед підлітків.

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