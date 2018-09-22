Повернення Джокера: з'явилося перше відео з Хоакіном Феніксом в новому образі

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Режисер Тодд Філліпс, який знімає перший повнометражний фільм про Джокера - лиходія з кількох фільмів про Бетмена - виклав в Instagram ролик. В ньому показано як саме персонаж буде виглядати у виконанні Хоакіна Фенікса.

До цього моменту творці фільму, який має вийти на екрани у 2019 році, не показували яким саме буде головний герой, було відомо лише ім'я виконавця головної ролі.

Фільм, який називається "Джокер", розповідає історію коміка-невдахи, який стає злочинцем. Автори стрічки описують головного героя як людину, від якої відвернулося суспільство. Інші подробиці сюжету не розголошують - відомо лише, що події відбуватимуться у 1980-х роках у вигаданому Готем-сіті.

Режисером фільму стане Тодд Філліпс, який зняв перші дві частини "Похмілля у Вегасі". Спочатку продюсером фільму мав стати Мартін Скорсезе, проте згодом він залишив проект. Окрім Фенікса у фільмі зіграє Роберт де Ніро - він виконає роль телеведучого.

Спочатку на роль Джокера автори стрічки розглядали кандидатуру Леонардо Ді Капріо, проте врешті обрали Хоакіна Фенікса, який з 2014 року хотів знятися у якій-небудь супергеройській сазі.

В той самий час американські ЗМІ повідомляли, що режисер Даррен Арронофські хотів, аби Фенікс грав головну роль у новому фільмі про Бетмена - головного супротивника Джокера.

Джокер - один із головних персонажів всесвіту DC Comics. Він фігурував у чотирьох стрічках про Бетмена як головний лиходій, а його роль в різні роки виконували Сесар Ромеро, Джек Ніколсон, Хіт Леджер і Джаред Лето.