Чудесний порятунок в Танзанії: чоловіка знайшли на поромі за два дні після затоплення

Копирайт изображения STEPHEN MSENGI

Чоловіку вдалося врятуватись під час масштабної аварії з поромом, який перекинувся на озері Вікторія в Танзанії, забравши життя близько 170 людей.

Як повідомляється, інженер вижив, опинившись в повітряній кишені всередині порому.

Наразі він перебуває у важкому стані.

Його знайшли за два дні після інциденту.

Водолази відновили пошуки тих, хто вижив, у суботу після того, як почули гучні звуки. Виявилося, що інженер замкнувся в невеликій кімнаті всередині, тож водолази витягли його з судна.

Пором перекинувся цього тижня біля берега між островами Укара та Бугорора.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що судно було розраховане на 100 людей. Але, за даними місцевої влади, на борту перебувало понад 400 пасажирів.

Вважають, що переповнене судно перевернулося, коли натовп на борту пересунувся на одну сторону. Це сталося, коли пором пришвартувався.

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