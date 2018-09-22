У Сумах пенсіонер влаштував масштабну пожежу на газопроводі: всі деталі інциденту
У Сумах ввечері 21 вересня виникла серйозна пожежа на газорозподільній мережі високого тиску. Аварію, ймовірно, спричинив 73-річний пенсіонер, повідомляє поліція Сумської області.
Про те, що в Сумах горить нафтопровід поліція дізналася в п'ятницю о 18.43. На місці вже працювали спеціалісти газової служби та пожежники, які намагались ліквідувати пожежу.
Стовп вогню сягав 10 метрів.
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Близько четвертої ранку до поліції надійшло повідомлення, що в будинку, неподалік від місця події, знайшли обгорілий труп 73-річного чоловіка, який в минулому працював газозварником.
"Коли ж пожежу на газопроводі загасили, працівники поліції виявили пошкодження засуву газової труби, яку намагались зрізати за допомогою відповідних інструментів, - говорить Павло Карабута, начальник Сумського відділу поліції. - Виходячи із зібраних матеріалів, в нас є всі підстави вважати, що втручання в роботу газопроводу здійснив саме загиблий. В результаті чого отримав смертельні опіки".
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