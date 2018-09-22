Копирайт изображения UNIAN

У Сумах ввечері 21 вересня виникла серйозна пожежа на газорозподільній мережі високого тиску. Аварію, ймовірно, спричинив 73-річний пенсіонер, повідомляє поліція Сумської області.

Про те, що в Сумах горить нафтопровід поліція дізналася в п'ятницю о 18.43. На місці вже працювали спеціалісти газової служби та пожежники, які намагались ліквідувати пожежу.

Стовп вогню сягав 10 метрів.

Близько четвертої ранку до поліції надійшло повідомлення, що в будинку, неподалік від місця події, знайшли обгорілий труп 73-річного чоловіка, який в минулому працював газозварником.

"Коли ж пожежу на газопроводі загасили, працівники поліції виявили пошкодження засуву газової труби, яку намагались зрізати за допомогою відповідних інструментів, - говорить Павло Карабута, начальник Сумського відділу поліції. - Виходячи із зібраних матеріалів, в нас є всі підстави вважати, що втручання в роботу газопроводу здійснив саме загиблий. В результаті чого отримав смертельні опіки".

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.